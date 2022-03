Support des webcams Logitech C930n et C930s dans le G HUB 2022.3.







Une nouvelle version 2022.3 de l'application G HUB est disponible pour configurer les périphériques de jeu Logitech (claviers, souris, casques audio G...). Il est comme d'habitude question du support de nouveaux jeux et de la correction de quelques problèmes mais cette mise à jour retient surtout notre attention car elle ajoute la prise en charge de deux nouveaux produits.







Il s'agit en l'occurrence de deux nouvelles webcams nommées C930n Webcam et C930s Webcam pour lesquelles il est encore difficile de trouver des informations. Après quelques recherches sur le web, nous avons pu trouver les spécifications techniques du modèle C930s sur le site web japonais de Logitech. Elle est équipée d'un capteur Full HD 1080p à 30 FPS (ou HD 720p à 60 FPS) doté d'un champ de vision de 90°, d'un zoom 4x et de la technologie RightLight 2. Pas de 4K à l'horizon donc qui reste l'exclusivité de la BRIO ni d'USB-C puisque le câble de connexion est de type USB-A ! Elle dispose par ailleurs de deux microphones omnidirectionnels et d'un obturateur de confidentialité. Pas de traces en revanche de la C930n. Bref, dur à dire ce qui différencie ces nouvelles webcams des produits existants comme l'antique C930e qui semble très proche pour ne pas dire identique en termes de fonctionnalités...



Le logiciel G HUB n'est en réalité pas la seule solution pour configurer ces webcams C930n et C930s. Ce dernier est en effet destiné aux gamers mais pour une utilisation plus conventionnelle (bureautique), on pourra lui préférer l'application plus sobre Tune pour paramétrer les principaux réglages de ces webcams Logitech. Tune est la nouvelle solution logicielle mise en avant par le constructeur pour les webcams



Nouveaux jeux supportés par le G HUB 2022.3



- Aim Lab,

- Dying Light 2 Stay Human,

- ELDEN RING,

- God of War,

- KovaaK's,

- Lost Ark.



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2022.3.2300 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



