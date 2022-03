Les cartes graphiques personnalisées NVIDIA RTX 3090 Ti absorberont près de 500 W de TDP.



Les cartes graphiques (en particulier celles de NVIDIA) semblent évoluer dans une direction qui pourrait très bientôt faire en sorte que les climatiseurs/le refroidissement central deviennent une exigence fondamentale pour faire fonctionner un PC haut de gamme. Les derniers GPU Ada Lovelace de NVIDIA ont été confirmés comme ayant un TDP de 600W pour certains SKU et même ses prochaines cartes graphiques personnalisées RTX 3090 Ti consommeront près de 480W. Un TDP de ce niveau signifie généralement que le PSU devra être capable de gérer des pics de puissance de l'ordre de 600-700W - ce qui est époustouflant.







Les GPU RTX 3090 Ti de MSI, EVGA et Colorful consomment près de 500 watts et sont proposés en version 3,5 slots



Nous allons voir les éditions personnalisées RTX 3090 Ti suivantes : la MSI RTX 3090 SUPRIM X, la EVGA RTX 3090 Ti FTW Ultra et la Colorful RTX 3090 Ti BattleAx Deluxe. Toutes ces cartes ont été divulguées par Videocardz (ICI et ICI). La seule chose que ces trois cartes ont en commun est un TDP d'au moins 450W.







Une fois la série Ada Lovelace lancée, vous vous retrouvez avec un PC de jeu haut de gamme rejetant près de 1000 watts de chaleur dans n'importe quelle pièce où il se trouve - ce qui, si vous vivez dans des climats plus chauds, nécessitera presque certainement une climatisation active. La bonne nouvelle, c'est que si vous vivez dans des climats plus froids, vous n'avez sûrement plus besoin d'un chauffage d'appoint - votre PC fera parfaitement l'affaire.



EVGA RTX 3090 Ti FTW Ultra







La série FTW d'EVGA est l'une des préférées des fans et ils sont connus pour sélectionner les meilleures matrices du marché mais celle-ci est un thicc boi. Il présente une conception de slot 3.5 - qui laissera presque certainement un manchon de support GPU si vous voulez éviter les problèmes d'affaissement - et un connecteur d'alimentation qui a été placé à l'extrémité du GPU.



Colorful RTX 3090 Ti











Colorful semble prévoir au moins trois modèles de RTX 3090 Ti, à savoir les BattleAx Deluxe, Vulcan et Neptune. Leur taille est un peu plus modeste que celle de Colorful et leur emballage est également plus uniforme. Le connecteur d'alimentation se trouve sur le côté, comme on pouvait s'y attendre, mais il s'agit toujours d'une conception à 3,5 emplacements.



MSI RTX 3090 SUPRIM X







Pièce de résistance de la gamme RTX 3000 de MSI, la RTX 3090 Ti SUPRIM X est un modèle à 3,5 emplacements qui affiche un TDP impressionnant de 480W. Couplé à la vRAM GDDR6X et à une fréquence d'horloge incroyablement élevée de 1965 MHz, ce niveau de performance à couper le souffle (littéralement) sera disponible dans un emballage massif de 2,1 kg. Bien sûr, avec les trois cartes graphiques, vous allez obtenir une tonne de performances et les cartes de NVIDIA vont être overclockées dès le départ. Avec des fréquences d'horloge proches de 2 GHz, ces cartes vont facilement devenir les rois de la performance - au moins jusqu'à ce qu'Ada Lovelace arrive.



WCCFTECH VIDEOCARDZ