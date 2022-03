EIZO présente un moniteur d'accueil USB Type-C de 23,8 pouces avec des fonctions de durabilité.



EIZO Corporation (TSE : 6737) a annoncé aujourd'hui la sortie du FlexScan EV2490 - un moniteur IPS sans cadre de 23,8 pouces avec une résolution Full HD (1920 × 1080 pixels) équipé d'une connectivité USB Type-C pour un travail rationalisé en hot desk et en bureau à distance. Le moniteur atteint une ergonomie, des économies d'énergie et une durabilité exemplaires pour diminuer l'impact sur l'environnement.







Le FlexScan EV2490 est le modèle jumeau du FlexScan EV2795 de 27 pouces (2560 x 1440 pixels) et du EV2495 de 24,1 pouces (1920 x 1200 pixels), de la gamme de moniteurs professionnels FlexScan Premium. L'écran EV2490 de 23,8 pouces à résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) est une option pour les utilisateurs à la recherche d'une solution compacte et polyvalente qui inclut les fonctions à valeur ajoutée de la gamme de moniteurs professionnels Premium d'EIZO.



Contribuer à un avenir plus durable reste un objectif important pour les entreprises et les consommateurs qui attendent des fabricants qu'ils prennent des initiatives respectueuses de l'environnement. Dans le cadre de l'engagement d'EIZO à prendre soin de l'environnement, l'EV2490 est le premier produit FlexScan à ne pas utiliser de plastique et de styromousse dans son emballage. Le moniteur est emballé en toute sécurité avec de la pâte à papier moulée, fabriquée à partir de carton et de journaux recyclés, et les câbles sont emballés dans une feuille de pâte à papier écologique au lieu de sacs en plastique.



En outre, l'EV2490 est fourni avec un seul câble USB Type-C avec une fonctionnalité polyvalente à la place de plusieurs câbles de signal séparés qui peuvent être non essentiels à la configuration du bureau de l'utilisateur. EIZO vise à poursuivre ces pratiques et d'autres pratiques de fabrication responsables pour promouvoir la durabilité sans compromettre la qualité du produit.



L'EV2490 est également certifié par des normes de durabilité mondiales complètes, notamment TCO Certified Generation 9, EPEAT et EnergyStar. En outre, EIZO prend ses propres mesures pour contribuer aux initiatives définies par les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies grâce au respect de l'environnement et à l'efficacité professionnelle accrue de ses moniteurs professionnels FlexScan.



Alors que de nombreux ordinateurs portables modernes sont conçus pour être plus fins et plus portables, ils ont souvent des options de connectivité limitées. L'EV2490 fait office de station d'accueil lorsqu'il est connecté via l'USB Type-C, ce qui permet aux utilisateurs d'afficher des vidéos, de lire des fichiers audio, de transmettre des signaux USB et de fournir une alimentation de 70 watts aux appareils connectés tels que les ordinateurs portables.



L'EV2490 dispose d'un port LAN dédié directement intégré au moniteur pour une connexion filaire stable. La connexion de n'importe quel ordinateur portable via l'USB Type-C permet d'accéder au réseau par le biais de la connexion filaire stable du moniteur, de sorte que les utilisateurs peuvent mener des conférences téléphoniques ou transférer des données de manière fiable et à grande vitesse.



Le moniteur dispose également de trois ports USB Type-A pour connecter facilement des périphériques tels qu'un clavier externe, une souris ou une caméra web. En outre, les utilisateurs peuvent facilement connecter plusieurs moniteurs en guirlande à partir d'un seul signal vidéo via l'USB Type-C. Cela permet de disposer d'un espace d'écran supplémentaire pour visualiser plus facilement plusieurs applications tout en préservant l'espace de travail d'un encombrement excessif de câbles.



Le moniteur met en œuvre un design pratiquement sans cadre pour une esthétique minimaliste. En plus du noir élégant, le meuble est disponible en blanc pour une option de couleur qui permet de garder un espace de travail lumineux. En outre, le moniteur est livré avec un support et des câbles assortis au meuble pour une coordination totale des couleurs.



Caractéristiques supplémentaires :



- Entrées de signal vidéo DisplayPort, HDMI et USB Type-C,

- Fonctions de protection des yeux, notamment le revêtement antireflet, l'affichage sans scintillement et le mode papier,

- Contrôle automatique de la luminosité via Auto EcoView et EcoView Optimizer 2 pour une économie d'énergie maximale,

- Support polyvalent avec réglage de la hauteur, de l'inclinaison, du pivotement et de la rotation,

- Garantie de cinq ans et garantie de six mois sans pixels brillants.



Disponibilité et Prix



La livraison du FlexScan EV2490 commencera en avril 2022. Pas de prix pour le moment.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP