FSP nous propose une nouvelle alimentation : La CANNON PRO 2000W.



L'alimentation modulaire FSP CANNON PRO 2000W peut produire jusqu'à 2000W dans un environnement avec une tension d'entrée CA de 200-240V, 1500W dans un environnement 115-200V, et 1200W dans un environnement 100-115V.











De plus, il dispose de 18 ports PCI-Express 6+2pin, ce qui le rend idéal pour les systèmes dotés de nombreuses cartes graphiques, tels que les stations de travail haut de gamme et les mines. Le ventilateur de refroidissement est un ventilateur de 135 mm à double roulement à billes, tandis que le condensateur est un condensateur compatible 105° fabriqué au Japon. De plus, la combinaison du "chipset MIA IC" unique et du convertisseur DC-DC démontre une efficacité énergétique et une stabilité exceptionnelles. Le programme 80 PLUS, qui sert de baromètre de l'efficacité énergétique, a été certifié 80 PLUS GOLD 230V EU. Le circuit de sécurité comprend une protection contre les surintensités (OCP), une protection contre les surtensions (OVP), une protection contre les courts-circuits (SCP), une protection contre les surcharges (OPP), une protection contre les surchauffes (OTP) et une protection contre les sous-tensions de sortie (UVP).











Étant donné qu'il s'agit d'un bloc d'alimentation de grande capacité, avec un maximum de 2 000 W, il faut prendre quelques précautions autres que le câble attaché lors de son utilisation. Les dimensions extérieures sont de 150 mm de largeur, 200 mm de profondeur, 86 mm de hauteur et un poids de 2,64 kg. Le temps moyen entre les pannes est de 100 000 heures et l'appareil est couvert par une garantie de trois ans. Le câble d'alimentation fourni étant destiné à une prise monophasée résidentielle de 200 V, il doit être utilisé avec une prise de courant de 100 V.



Le prix de l'alimentation est de 439 euros.



