AMD a publié aujourd'hui la dernière version d'AMD Software Adrenalin.



La version 22.3.2 beta apporte une optimisation pour le jeu :





"Ghostwire : Tokyo"



Ainsi que le jeu :





"Tiny Tina's Wonderlands"



Avec des gains de performance allant jusqu'à 21% sur ce dernier. Les pilotes ajoutent quelques nouvelles extensions de l'API Vulkan. La société a également corrigé un certain nombre de problèmes, notamment un éclairage incorrect dans "Cyberpunk 2077" lorsqu'il est joué sur une RX 580, un crash de jeu observé dans "Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin", lorsqu'on joue avec des cartes telles que la RX 6900 XT ; un problème de bégaiement remarqué dans "Genshin Impact" avec la lecture ou l'encodage vidéo en arrière-plan ; un bégaiement observé lors de l'affichage de Radeon Overlay au milieu du jeu "Grim Dawn" ; et un crash de jeu observé dans "During Hades".



Support pour :



- Ghostwire : Tokyo.

- Tiny Tina's Wonderlands.

- Jusqu'à 23% d'augmentation des performances dans Tiny Tina's Wonderlands @ 4k Badass settings, en utilisant AMD Software Adrenalin Edition 22.3.2 sur la Radeon RX 6900XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.3.1RS-465.

- Jusqu'à 21% d'augmentation des performances dans Tiny Tina's Wonderlands @ 4k Badass settings, en utilisant le logiciel AMD Adrenalin Edition 22.3.2 sur la Radeon RX 6800XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.3.1RS-466.

- Jusqu'à 20% d'augmentation des performances dans Tiny Tina's Wonderlands @ 4k Badass settings, en utilisant le logiciel AMD Adrenalin Edition 22.3.2 sur la Radeon RX 6700XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.3.1RS-467.

- Extensions Vulkan supplémentaires. Cliquez ici pour plus d'informations.



Problèmes corrigés



- En jouant à Cyberpunk 2077 sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 570 Graphics, certains utilisateurs peuvent observer un problème où les zones intérieures apparaissent plus sombres que prévu.

- Les utilisateurs de certains produits graphiques AMD, tels que la Radeon RX 6900 XT, peuvent constater un crash du jeu en jouant à Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin.

- Des bégaiements peuvent être observés lors du jeu Genshin Impact avec la lecture ou l'encodage vidéo sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6900 XT.

- L'utilisation de la touche de raccourci du logiciel AMD pour ouvrir et fermer la superposition Radeon peut provoquer des bégaiements dans certains jeux tels que Grim Dawn.

- Pendant le jeu Hades, certains utilisateurs de produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6800 peuvent subir un plantage du jeu.



