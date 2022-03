ADATA Industrial lance des modules RDIMM DDR5 de qualité industrielle.



ADATA Technology, fabricant leader de modules DRAM, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles de haute performance, lance aujourd'hui de nouveaux modules de mémoire DDR5 Registered DIMM (R-DIMM) de qualité industrielle. Ces modules complètent une gamme complète de modules DDR5 de qualité industrielle comprenant des modules U-DIMM, SO-DIMM et maintenant R-DIMM, conçus pour les derniers processeurs Intel de 12e génération et les futures plateformes DDR5.







Les modules de mémoire DDR5 R-DIMM de qualité industrielle d'ADATA conviennent à un large éventail d'applications, notamment les équipements de backhaul 5G, l'AIoT, l'informatique haute performance, les serveurs, les centres de données, l'informatique de périphérie, la mise en réseau, la surveillance et bien plus encore. La DDR5 devrait représenter 90 % du marché mondial de la mémoire d'ici à 2026, et la mémoire DDR5 d'ADATA est prête à soutenir la demande croissante de mémoire fiable et à large bande passante.







Rapide, économe en énergie, capacité jusqu'à 32 Go



Les modules de mémoire R-DIMM DDR5 de qualité industrielle d'ADATA utilisent des circuits intégrés Samsung d'origine et offrent des capacités de 16 et 32 Go. La DDR5 offre une bande passante deux fois plus large que la DDR4, avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 4800MT/s, tout en fonctionnant à une tension inférieure de 1,1 V pour une meilleure efficacité énergétique.



Les modules de mémoire DDR5 de qualité industrielle d'ADATA sont équipés de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC), qui améliorent la gestion de l'alimentation et fournissent une alimentation plus stable avec une granularité par module. Les circuits intégrés DDR5 sont également dotés d'un ECC intégré et chaque module est équipé de capteurs thermiques pour garantir une fiabilité opérationnelle supérieure.



Infusion de fiabilité



Chaque module de mémoire DDR5 de qualité industrielle d'ADATA utilise un plaquage or de 30µ PCB pour une meilleure transmission des signaux, ainsi qu'une protection anti-sulfuration, et une technologie de revêtement conforme pour une résistance à la pollution, à la poussière et à l'humidité pour une meilleure fiabilité à long terme.



Approche centrée sur le client



ADATA peut également adapter ses modules de mémoire DDR5 de qualité industrielle avec des technologies telles que ECC, VLP DIMM, et un fonctionnement à température élevée pour répondre aux divers besoins des applications des clients.



Voici les fiches techniques :







Pour plus d'informations, visitez les pages produits de la DDR5 RDIMM et de la DDR5 SODIMM.



TECHPOWERUP