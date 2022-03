Apacer annonce le SSD industriel PV930-M280 équipé d'une mémoire Flash BiCS5 à 112 couches.



Le déploiement rapide de la 5G fait exploser la demande de stockage de grandes quantités de données. Les applications émergentes de la 5G, telles que la télémédecine, les soins de santé intelligents et les pôles intelligents, nécessitent des dispositifs de stockage capables d'offrir une grande vitesse, une faible latence et un fonctionnement stable pendant la transmission de données d'images de haute qualité et de haute résolution pour permettre la reconnaissance d'images par l'IA et les diagnostics auxiliaires. Heureusement, le dernier SSD PCIe Gen4 x4 d'Apacer est à la hauteur de la situation. Il adopte la toute dernière technologie de mémoire Flash 3D NAND BiCS5 à 112 couches. Cela signifie des performances et une fiabilité ultra élevées, un approvisionnement stable et, surtout, un coût unitaire plus compétitif.







Les données d'imagerie en temps réel jouent un rôle important dans les applications de santé 5G. Mais pour être efficaces, elles nécessitent des images haute résolution, extrêmement claires et focalisées. Selon un récent rapport intitulé " 5G in Healthcare Market " publié par MarketsandMarkets, la télésanté et la chirurgie robotique se sont toutes deux développées en réponse aux défis posés par le COVID-19, et les dispositifs médicaux portables 5G sont également devenus plus répandus pour la même raison. Actuellement, le marché de la santé 5G "est évalué à 215 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 3 667 millions de dollars US d'ici 2026, avec un TCAC de 76,3 % au cours de la période de prévision."



Par rapport à l'interface PCIe Gen 3, le SSD PCIe Gen4 x4 d'Apacer offre une bande passante et un taux de transfert de données deux fois plus élevés, et la consommation d'énergie est considérablement réduite. Il trouvera sa place dans de nombreuses applications industrielles complexes. Associé à la technologie de refroidissement CoreGlacier d'Apacer, par exemple, il peut combattre la surchauffe et la baisse de vitesse associées au traitement haut de gamme. Ou, combiné aux technologies DataDefender et End-to-End Data Protection d'Apacer, il peut améliorer l'intégrité des données dans les systèmes où l'alimentation électrique est anormale ou peu fiable. Et pour les applications de santé où les données des patients pourraient être en danger, il peut bénéficier du cryptage matériel AES 256 bits et de la technologie Signed Firmware pour augmenter la sécurité.



Actuellement, le SSD PCIe Gen4 x4 d'Apacer, le PV930-M280, est le SSD M.2 industriel le plus rapide du marché. Il est entièrement conforme à la spécification NVMe 1.4. En ce qui concerne les vitesses de lecture/écriture, il affiche 713 000/633 000 IOPS. Il a également été prouvé qu'il pouvait supporter des vitesses de lecture/écriture continues de 5 080/4 735 Mo/s. Il est même conforme à la norme EN60601-1-2 relative aux équipements médicaux en matière de sensibilité électromagnétique, offrant ainsi une excellente protection électrostatique aux appareils médicaux. Les fabricants qui ont besoin d'un SSD M.2 industriel vraiment compact et compétitif ne doivent pas chercher plus loin.



