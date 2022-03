GIGABYTE annonce le BRIX Extreme, le mini PC le plus puissant du monde.



GIGABYTE Technology, fabricant leader de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui la toute nouvelle série de mini-PC 2022 BRIX Extreme, qui adopte les derniers processeurs mobiles Intel Core de 12e génération avec l'architecture client la plus évolutive d'Intel qui offre des performances informatiques supérieures. Bénéficiant d'un nouveau design Intel Core pour des performances de premier plan, ces processeurs augmentent considérablement les performances dans le tout nouveau design hybride de performance pour des performances supérieures en single-threading et multi-threading. Amélioré par le design exclusif de GIGABYTE, le nouveau design 2022 BRIX Extreme intègre quatre sorties d'affichage, dont HDMI 2.1, USB4, 2.5G Ethernet, plus la dernière configuration WiFi 6E, créant ainsi le mini-PC multitâche le plus puissant avec des performances et une réactivité stupéfiantes pour le jeu ou la création de contenu.







Les derniers processeurs Intel Core Mobile de 12e génération mettent en avant la technologie 10 nm. Par rapport à la génération précédente, ces nouveaux processeurs offrent une augmentation de 10 % des performances du GPU et de 24 % des performances multithread, et ce avec des fréquences d'horloge plus élevées, jusqu'à 4,70 GHz. Les puissantes performances de ces nouveaux processeurs posent un jalon pour la plate-forme mobile. En ce qui concerne les tests de référence, il est stimulant de constater que les scores de performance SYSMark 25 s'améliorent de 14 % par rapport aux processeurs de la 11e génération et de 28 % sur CrossMark également. Plus besoin de faire des compromis entre la productivité, les performances et les performances de jeu/vidéo.







Les processeurs mobiles Intel Core de 12e génération avec Intel Iris Xe portent également les performances graphiques et le traitement multimédia à un niveau supérieur grâce à ses 96 unités d'exécution massives qui permettent aux utilisateurs de jouer aux derniers jeux DirectX 12 Ultimate avec des paramètres ultra. Capable de créer du contenu et de gérer l'accélération de l'IA à haute performance, le BRIX Extreme peut également prendre en charge des médias 8K complets via le port HDMI 2.1. Dotés de performances graphiques exceptionnelles et de vitesses de mémoire DDR4 jusqu'à 3200 MHz, ces processeurs boostent les performances de traitement avec une efficacité énergétique optimisée pour des applications polyvalentes, notamment les jeux, les tâches quotidiennes et le divertissement.







Taille compacte, fonctionnalité complète



Les efforts de l'équipe R&D de GIGABYTE permettent au nouveau BRIX Extreme équipé du processeur Intel Core Mobile de 12e génération d'intégrer des fonctions complètes dans son format compact (44 x 134 x139 mm). La conception Ethernet 2.5G associée à la configuration WiFi 6E réduit le risque de déconnexions tout en augmentant la flexibilité du réseau. Grâce à un module TPM intégré, le nouveau BRIX peut assurer la sécurité au niveau matériel et la protection du système en évitant les fuites de données dues au décryptage.



Des capacités accrues pour des possibilités illimitées



La dernière BRIX Extreme de GIGABYTE propose deux types de versions, une version Slim et une version Tall. La version Tall est destinée à offrir une capacité de stockage supplémentaire qui permet aux utilisateurs d'installer un SSD/HDD 2,5". Le nouveau kit de mise à niveau comprend également un module d'extension E/S permettant d'ajouter une deuxième connexion LAN, un port de communication RS232 et un emplacement M.2 2280. Ce kit augmente considérablement la flexibilité et la fonctionnalité pour s'adapter à diverses applications. Combinés à différentes sorties d'E/S, les systèmes BRIX de taille mini offrent des possibilités illimitées. Fourni avec un support VESA, le BRIX peut facilement être monté derrière un moniteur, répondant ainsi à diverses applications dans différents domaines de l'industrie, du commerce ou de l'éducation.



Sorties d'affichage natives 4x 4K avec sortie exclusive HDMI 2.1 Ultra HD 8K



Doté des derniers cœurs graphiques Intel Iris, le dernier BRIX Extreme de GIGABYTE équipé d'un processeur Intel Core Mobile de 12e génération améliore de 10 % les performances graphiques par rapport à la génération précédente. Le nouveau mini-PC BRIX prend en charge de manière native quatre sorties d'affichage 4K/60P via 2x HDMI, 1x USB-C DisplayPort et 1x mini-DP pour une compatibilité optimale avec les moniteurs. En outre, le nouveau BRIX est équipé de la toute nouvelle technologie HDMI 2.1. Avec les nouvelles normes HDMI 2.1, le BRIX fournira une résolution allant jusqu'à 8K à votre écran ou votre téléviseur pour élargir votre imagination avec une qualité d'image époustouflante.



Super silencieux



Le nouveau GIGABYTE BRIX Extreme 2022 conçu pour le processeur Intel Core Mobile de 12e génération a encore beaucoup à découvrir. Lors de la phase de développement, l'objectif n'était pas seulement de libérer les performances, mais aussi de le faire tout en fonctionnant au frais et en silence. Après avoir effectué des tests thermiques, de micrologiciels, de conception matérielle et autres tests de précision, le tout nouveau BRIX 2022 est devenu l'un des BRIX les plus performants, et pourtant le plus silencieux.



Lors des tests effectués dans le laboratoire sonore de GIGABYTE, le tout nouveau 2022 BRIX a fonctionné à un niveau sonore presque indétectable, inférieur à 20dB, et ce faible niveau sonore est maintenu même lors de l'exécution de charges de travail lourdes où le niveau sonore reste inférieur à 30dB. De plus, lorsque des performances de pointe sont nécessaires, le processeur Intel Core Mobile de 12e génération permet le mode Boost avec un TDP allant jusqu'à 45 W, et le niveau sonore atteint tout de même 35 dB.



Ce nouveau mini-PC BRIX hérite également de la technologie exclusive Ultra Durable de GIGABYTE et passe des vérifications strictes qui offrent aux utilisateurs la meilleure intégration de performances ultimes, de qualité et de multifonctionnalité.



Ce tout nouveau BRIX Extreme 2022 sera disponible au deuxième trimestre 2022. Pas de prix pour le moment.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP