LG nous propose une nouvelle TV : La 43NANO776PA.



Le téléviseur LG 43NANO776PA dévoile un large potentiel avec une image 4K HDR, technologie NanoCell, processeur nouvelle génération et rétro-éclairage Direct LED. Connecté, ce modèle intègre le système webOS 6.0 pour un accès à un contenu illimité !















8 millions de pixels

Des images comme vous en avez rarement vues



Les couleurs pures sont fascinantes sur le téléviseur NanoCell Real 4K. Avec presque 8 millions de pixels, le téléviseur Real 4K offre une image visiblement plus nette et plus détaillée que les téléviseurs HD standard. Dans le téléviseur NanoCell, la véritable résolution 4K est accompagnée de la technologie NanoCell pour une expérience 4K qui surpasse les références internationales.



Chaque couleur est limpide



La TV LG NanoCell utilise des nanoparticules, notre propre technologie Nano,pour filtrer et redefinir la couleur,enlève les impuretés des longueurs d’ondes RVB.Seules des couleurs pures et fidèles seront affichées.Le résultat est une image plus éclatante, plus réaliste, qui fait prendre vie au contenu.



Cinéma nano

Une performance digne du grand écran



Les couleurs pures et les dernières technologies d’affichage amènent le cinéma chez vous avec la TV LG NanoCell. Notre HDR amélioré, les technologies Dolby, et un mode cinéma tout droit sorti du studio offrent une véritable expérience cinématographique.



Une plateforme avec tous vos contenus préférés



Accédez à Netflix, Disney+, l’application Apple TV, et Amazon prime video. Faites votre choix parmi les derniers films, les émissions télévisées, les documentaires et les événements sportifs en direct, et retrouvez-les tous à partir d’un emplacement unique.



Nano gaming



De la cave sombre,aux mondes lumineux,la TV LG NanoCell illuminera vos jeux avec des couleurs réalistes.La technologie du cloud gaming et ses ajustements pour des images de haute qualité offrent une expérience de jeu inédite.



Un combo imbattable



La liberté de jouer.Le partenariat entre LG & Xbox vous garantit d'être prêts pour la nouvelle génération de consoles. Tirez le maximum de votre Xbox grâce à une qualité d’image et des temps de réponse ultra-rapides.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 07 avril 2022. Le prix sera de : 449.90 euros.



LG