COUGAR nous propose un nouveau boitier PC : Le Purity RGB.



COUGAR présente le châssis mATX Purity RGB - un châssis de jeu pur et élégant avec illumination ARGB pour les joueurs modernes. Le COUGAR Purity RGB met l'accent sur un design épuré et minimaliste grâce à son panneau frontal apparemment solide avec une bande de LED ARGB intégrée qui fournit une lueur distinctive ainsi qu'un ventilateur ARGB préinstallé.







Le châssis COUGAR Purity RGB supporte jusqu'à des radiateurs de 240 mm sur le dessus et jusqu'à cinq ventilateurs de refroidissement de 120 mm. Le boîtier manque peut-être d'une entrée/sortie frontale modernisée, avec seulement des ports USB 3.0 et USB 2.0, et aucun port USB-C. Le COUGAR Purity RGB est disponible en noir et en blanc.











Visibilité totale



Le COUGAR Purity RGB est doté d'un panneau gauche en verre trempé à charnière qui permet de voir clairement les effets lumineux éblouissants.



Prise en charge des composants haut de gamme



Le COUGAR Purity RGB prend en charge les cartes graphiques d'une longueur maximale de 305 mm et les refroidisseurs de liquide avec des radiateurs de 240 mm.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le châssis micro-ATX COUGAR Purity RGB, veuillez consulter le site Web de COUGAR Gaming.



VORTEZ