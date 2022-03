Les cartes mères MSI AMD des séries 500, 400 et 300 sont prêtes à supporter les séries Ryzen 5000/4000.



AMD a récemment annoncé que les derniers processeurs "Zen 3" et "Zen 2" arriveront très bientôt sur le marché pour les utilisateurs, notamment le processeur révolutionnaire AMD 3D V-Cache technology, l'AMD Ryzen 7 5800X3D. De plus, les processeurs grand public Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 4500, et Ryzen 3 4100 sont tous là pour différents niveaux de construction de systèmes.







MSI s'engage à offrir aux joueurs et aux créateurs les meilleures expériences. C'est pourquoi la mise à jour du BIOS est toujours une bonne chose pour la plupart des utilisateurs. Le dernier BIOS AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.6c a été publié pour certaines cartes mères des séries 500 et 400 de MSI. L'objectif de AGESA 1.2.0.6c n'est pas seulement d'assurer une meilleure compatibilité mais aussi de maximiser les performances de l'AMD Ryzen 7 5800X3D. Pour les anciennes cartes mères de la série 300, nous publierons le BIOS bêta AGESA COMBO PI V2 1.2.0.6c à la fin du mois d'avril.



Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'informations :







Pour nos utilisateurs, MSI continuera à mettre à jour les dernières nouvelles. Veuillez suivre les responsables de MSI et vérifier les pages de produits pour les mises à jour du BIOS.



