NVIDIA présente la carte graphique RTX A5500 et le GPU pour portable RTX A5500.



NVIDIA a lancé la carte graphique professionnelle RTX A5500 dans le format PCI-Express AIC, et le GPU pour ordinateur portable RTX A5500. Basée sur l'architecture graphique "Ampère", la RTX A5500 AIC est équipée du plus gros silicium graphique de NVIDIA, le "GA102". Il comporte 10 240 cœurs CUDA, 320 cœurs Tensor, 80 cœurs RT et 24 Go de mémoire ECC GDDR6 sur une interface mémoire de 384 bits. La carte utilise une gestion agressive de l'énergie, la puissance typique de la carte étant évaluée à seulement 230 W. Vous disposez également d'une interface NVLink et de quatre connecteurs de sortie DisplayPort 1.4. La A5500 est positionnée un cran en dessous du produit phare de la société, la RTX A6000, qui est équipée de 48 Go de mémoire.







Le GPU RTX A5500 Laptop vise les stations de travail mobiles et est basé sur le silicium "GA103", avec 7 424 cœurs CUDA, 232 cœurs Tensor, 58 cœurs RT et 16 Go de mémoire ECC GDDR6 sur une interface mémoire de 256 bits. NVIDIA a donné à ce produit une optimisation thermique et de puissance Max-Q, avec une puissance graphique typique comprise entre 80 et 160 W. C'est la solution mobile pro-vis la plus puissante de NVIDIA, placée plus haut que la RTX A4500. Il est intéressant de noter que ces deux produits utilisent de la mémoire ECC GDDR6 au lieu de GDDR6X.



TECHPOWERUP