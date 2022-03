Seagate annonce une variante de 20 To du disque dur SkyHawk AI.



Les systèmes d'imagerie vidéo et d'analyse basés sur l'IA doivent prendre en charge de lourdes charges de travail qui traitent et analysent de multiples flux et des milliers d'heures de données vidéo. Aujourd'hui, à l'occasion du salon ISC West de Las Vegas (Nevada), Seagate Technology Holdings plc, leader mondial des solutions d'infrastructure de stockage de données de masse, a lancé le nouveau disque dur SkyHawk AI de 20 To. Ce disque dur de grande capacité vient compléter la gamme de dispositifs d'imagerie et d'analyse vidéo (VIA) de la société.







Conçu spécialement pour les enregistreurs vidéo en réseau (NVR) dotés d'IA pour les applications de sécurité de pointe, le disque dur SkyHawk AI 20 To de Seagate s'adapte intelligemment à l'échelle de l'environnement d'IA des utilisateurs, en prenant en charge jusqu'à 64 flux vidéo HD et 32 flux d'IA. Grâce à cette capacité à prendre en charge des charges de travail d'IA évolutives, SkyHawk AI répond aux besoins croissants des systèmes VIA avancés pour analyser et enregistrer des séquences vidéo tout en prenant simultanément en charge les analyses GPU.







Conçu avec le micrologiciel ImagePerfect AI, le disque ne perd aucune image tout en supportant des charges de travail plus importantes. Le nouveau SkyHawk AI 20 To, un disque de classe entreprise, se caractérise par une fiabilité élevée avec un MTBF de deux millions d'heures et un taux de charge de 550 To/an, ce qui représente trois fois la charge de travail des disques VIA standard.



Le disque est équipé de SkyHawk Health Management qui protège activement le stockage VIA des utilisateurs en surveillant les conditions environnementales et d'utilisation et en recommandant des actions préventives si nécessaire. Avec trois ans de services de récupération de données Rescue, SkyHawk AI donne aux utilisateurs la possibilité de récupérer des données en cas de perte inattendue due à une panne de courant, une erreur de l'utilisateur, etc.



Les visiteurs du stand de Seagate (#10047) pourront en apprendre davantage sur la fiabilité éprouvée de SkyHawk auprès des principaux partenaires de surveillance NVR. En outre, Seagate présentera sa gamme complète de solutions de stockage d'imagerie vidéo et d'analyse, notamment la manière dont les solutions Lyve de Seagate et les systèmes de données d'entreprise permettent d'obtenir des informations précieuses de la périphérie au cloud.



Qualifié et testé par les partenaires VIA de Seagate au début de l'année, le SkyHawk AI 20 To est expédié en masse ce mois-ci et disponible au prix de 529.99 Dollars. Le disque sera exposé à l'ISC West à Las Vegas du 23 au 25 mars 2022.



TECHPOWERUP