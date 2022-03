MSI annonce les stations de travail mobiles CreatorPro équipées de la série A de NVIDIA RTX.



MSI, un leader mondial du matériel et des solutions informatiques, a lancé une nouvelle génération de stations de travail mobiles revisitées. En 2022, MSI a rebaptisé sa gamme de stations de travail en série CreatorPro. La nouvelle série répond non seulement aux besoins des industries professionnelles, mais rend également le design général plus élégant avec des lignes épurées, accélérant les entreprises et les studios individuels avec une variété de choix.







Propulsées par les dernières cartes graphiques professionnelles NVIDIA RTX et les processeurs Intel Core de 12e génération, les stations de travail sont désormais capables de fournir jusqu'à 45 % de performances par rapport aux modèles précédents. La série CreatorPro accélère le rendu pour garantir une plus grande précision visuelle et une plus grande puissance de calcul. Que les utilisateurs travaillent sur des modélisations complexes à grande échelle, qu'ils traitent des analyses de données volumineuses, qu'ils effectuent des rendus de plans architecturaux ou même qu'ils fassent l'expérience de contenus VR haute fidélité exigeant des fréquences d'images stables, les stations de travail mobiles de MSI garantissent des performances maximales. Certifiées par ISV et testées au plus haut niveau pour répondre aux normes MIL-spec, les stations de travail MSI permettent aux utilisateurs d'élever leur productivité et leur portabilité à un niveau supérieur.







La nouvelle série CreatorPro Z offre un énorme bond en avant en termes de performances, et allie la polyvalence à un design élégant et raffiné. Dotés d'un GPU NVIDIA RTX A5500, ces ordinateurs portables sont idéaux pour les tâches les plus avancées qui nécessitent une puissance supplémentaire et des configurations polyvalentes. Les nouveaux CreatorPro Z16P et CreatorPro Z17 sont dotés d'un châssis gris lunaire. La résolution QHD+ 16:10 et la technologie True Pixel offrent les couleurs les plus précises et les plus éclatantes pour tous les projets. De plus, pour améliorer la polyvalence de ces appareils, MSI a ajouté la prise en charge du stylet et l'écran tactile pour les rendre plus conviviaux.







MSI a repoussé les limites avec le CreatorPro Z16P, avec la technologie exclusive de MSI, Vapor Chamber Cooler, augmentant considérablement le flux d'air et l'efficacité du refroidissement. Les deux modèles MSI sont conçus pour le travail à distance avec une longue autonomie de 90 Whr, le Wi-Fi 6E et les technologies Thunderbolt 4. Ils sont également reconnus par MSI comme Meta-Ready, recommandés pour tous ceux qui souhaitent s'aventurer dans le développement ou l'expérience de l'industrie du metaverse.







La série CreatorPro M est l'option idéale pour les travailleurs créatifs et ceux qui ont besoin d'un ordinateur portable puissant, mais pas trop cher. Elle se décline en trois tailles : CreatorPro M17 de 17,3 pouces, CreatorPro M16 de 16 pouces 16:10, et CreatorPro M15 de 15,6 pouces. Toutes les tailles ont un nouveau design pointu qui apporte un style unique et une esthétique professionnelle, tout en embarquant jusqu'au GPU NVIDIA RTX A3000 12 Go pour ordinateur portable.



Les fiches techniques :



CREATOR PRO M15







CREATOR PRO M16







CREATOR PRO M17







CREATOR PRO Z16P







CREATOR PRO Z17







Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP