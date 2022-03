TECHPOWERUP nous propose le test d'une carte mère : La ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4.







Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons entrer dans le marché de niche des ordinateurs à petit facteur de forme (SFF). Cette plate-forme s'accompagne d'un ensemble de paramètres ciblés et d'une longue liste de défis à relever. Les cartes mères ITX étant l'épine dorsale de toute construction SFF, ces petits systèmes sont généralement de deux types, avec peu de compromis possibles. Soit ils sont conçus pour des ordinateurs personnels silencieux à faible consommation, semblables à un ordinateur portable ultra-fin, soit pour des performances maximales - les deux dans un espace aussi réduit que possible.



Alors qu'il existe des dizaines de SKU de chaque fournisseur de carte mère, seule une poignée d'entre eux sont compatibles SFF pour chaque génération. Avec la sortie des processeurs Core de 12ème génération d'Intel, un nouveau socket est apparu, et la ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 vise à remplir ce marché de niche pour ceux qui préfèrent un ordinateur petit, mais puissant. Ceux qui choisissent cette voie comprennent déjà que la route empruntée est un acte d'équilibre avec une fenêtre étroite pour accommoder quoi que ce soit en dehors du nécessaire.







ASRock dispose d'une large gamme de cartes mères AMD et Intel avec la ligne Phantom, à la fois dans les secteurs d'entrée et de milieu de gamme. Dans le format ITX, la ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 dispose d'un VRM robuste déployant dix étages de puissance de 105A. Il comprend également des solutions DDR5 et PCIe 5.0-ready pour ceux qui recherchent les technologies les plus récentes. Les caractéristiques que l'on trouve sur le facteur de forme ATX plus courant sont présentes et prises en compte.



Voici la fiche technique :







Equipée de l'Ethernet 2.5 GbE alimenté par le Killer E3001G, du support de la mémoire DDR5-6400+, de la suite logicielle ASRock et du Wi-Fi Ready, le moment est venu de se lancer et de découvrir cette carte mère ASRock Z690 ITX !



Pour lite la suite : Cliquez ICI.



