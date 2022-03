DESIGNED BY GG nous propose un nouveau clavier Gamers : Le Ironclad Dye Sublimation (Gateron Red Mod).



Le GG Ironclad est un clavier mécanique offrant un confort sans pareil. Des switches et des stabilisateurs lubrifiés d'origine offrent une frappe douce et silencieuse, tandis que les touches en PBT épaisses vous offrent une durabilité maximale.



















Les touches dye sublimation offrent un rendu et un charme minimaliste au clavier. Le rétro-éclairage renvoyé par une plaque blanche donne une couleur douce à l’ensemble. Ces touches sont au profil Cherry, un profil légèrement plus bas que les profils OEM. Les switches Red sont des interrupteurs à course douce. Ils sont polyvalents et relativement silencieux.



Une customisation intégrale



Choisissez chaque switch composant votre clavier. Ne laissez plus personne décider pour vous. Libre à vous de mixer différents switches sur différentes touches.



Un entretien facilité



Vous pouvez réparer n’importe quelle touche en 5 secondes, simplement en déclipsant l’interrupteur et en réinstallant une nouvelle. Durabilité maximale théorique : 10 à 15 milliards de frappes.



Pas de traces de doigts



La texture particulière du PBT l’empêche de retenir les traces de doigts.



Chimiquement inerte



Le PBT est totalement inerte au contact de la peau. Les touches ne se patinent pas.



Résistant aux chocs



30% plus dense que l’ABS, il est aussi beaucoup plus résistant aux chocs répétés.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 129.95 euros.



DESIGNED BY GG