NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 512.15 Games Ready.



Pour le jeu :





" Ghostwire : Tokyo"



Et le jeu :





"Shadow Warrior 3"



En plus d'apporter la DLAA à trois nouveaux titres et de prendre en charge 11 nouveaux écrans compatibles G-SYNC. Ce pilote Game Ready ajoute le support day-0 pour Ghostwire : Tokyo, avec des réflexions à base de lancer de rayons et la prise en charge de NVIDIA DLSS pour multiplier par deux les performances. Les pilotes voient également l'introduction de la prise en charge de NVIDIA DLAA pour Chorus, Jurassic World Evolution 2 et No Man's Sky, qui peut améliorer la qualité de l'image en résolution native.



La liste des écrans compatibles avec G-SYNC a été étendue avec l'ajout de 11 nouveaux modèles d'Acer, ASUS, AOC, I-O DATA,MSI, Phillips et ViewSonic. NVIDIA a également ajouté la prise en charge des paramètres optimaux de GeForce Experience à six nouveaux jeux, dont Elden Ring, Expeditions : Rome, Mortal Online 2, Shadow Warrior 3, Sifu et Total War : Warhammer III.



- Ghostwire : Tokyo,

- Shadow Warrior 3.



Problème Corrigé



- [Advanced Optimus] : Les niveaux de luminosité ne changent pas correctement lorsque l'écran est configuré en mode NVIDIA GPU uniquement et que le HDR est désactivé. [3497181]

- Augmentation des lectures du registre par DWM.exe lorsque le GPU est connecté à un écran compatible G-SYNC/G-SYNC [3535493].

- [NVIDIA Advanced Optimus][Ampere] La mise en veille de l'ordinateur portable en fermant le couvercle puis en le réveillant peut entraîner le redémarrage de Windows en mode dGPU. [3444252]

- La résolution native d'un écran DVI ou HDMI peut ne pas être disponible dans les paramètres d'affichage si l'écran contient un EDID invalide. [3502752]

- [Adobe Substance Sampler/Stager] : Correction du profil Optimus pour qu'il soit exécuté sur le dGPU par défaut. [3557257]

- [Enscape] : Le rendu des ombres est incorrect. [3530584]

- [Solidworks Visualize Boost] : Lorsque le processus d'application est exécuté en arrière-plan, l'horloge de la mémoire du GPU peut fonctionner à des vitesses d'horloge inférieures. [3417407]

- [Adobe Premiere Pro] : Adobe Media Encoder peut se bloquer en raison d'une erreur de mémoire insuffisante lors de l'encodage de plusieurs fichiers R3D 8k. [3532477]

- [Foundry Nuke] : Les noyaux CUDA et OpenCL renvoient des résultats incorrects. [3497442]



