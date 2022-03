Thermaltake annonce le Versa T26 et T27 TG ARGB Mid Tower Chassis.



Thermaltake, la marque de premier plan en matière de boîtiers, de systèmes de refroidissement, de périphériques de jeu et de solutions de mémoire pour les passionnés de PC DIY, présente les châssis Mid Tower Versa T26 et T27 TG ARGB, et ajoute de nouveaux membres à la série Versa. Les nouveaux modèles prennent en charge les cartes mères jusqu'à E-ATX et sont équipés de trois ventilateurs frontaux ARGB 5 V préinstallés de 120 mm qui peuvent se synchroniser avec les logiciels de cartes mères RVB, notamment ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. En appuyant sur le bouton RVB, les utilisateurs peuvent également jouer facilement avec 27 effets d'éclairage RVB prédéfinis.







Conçus avec la même disposition générale, les châssis Mid Tower Versa T26 et T27 TG ARGB sont dotés d'un panneau latéral en verre trempé de 4 mm, mais d'un panneau avant de conception différente. Le panneau avant du Versa T26 est constitué d'un mélange de verre trempé et de mailles formant une disposition diagonale, les utilisateurs peuvent profiter d'une vue transparente sans compromettre les performances de refroidissement ; pour le Versa T27, le panneau avant est un panneau optimisé pour le flux d'air avec des découpes d'admission perforées en forme de T, qui est conçu pour un flux d'air massif et représente en même temps le logo de la marque TT.







Le châssis Mid Tower Versa T26 et T27 TG ARGB dispose d'une excellente extensibilité matérielle permettant de prendre en charge deux disques durs de 3,5" ou SSD de 2,5", un placement VGA d'une longueur maximale de 380 mm (sans radiateur), et une alimentation d'une longueur maximale de 200 mm (sans cage de disque dur). Grâce aux 7+2 emplacements PCI-E, les utilisateurs peuvent choisir de placer le GPU verticalement. Il y a également un couvercle intégré sur toute la longueur du bloc d'alimentation pour faciliter la gestion des câbles. Pour la configuration du refroidissement, les utilisateurs peuvent installer jusqu'à sept ventilateurs de 120 mm ou six de 140 mm, et placer un radiateur de 360 mm sur le dessus et l'avant, et de 120 mm à l'arrière.



Si vous recherchez un boîtier avec un panneau frontal spécial, consultez notre Versa T26 et T27 TG ARGB Mid Tower Chassis.



Caractéristiques du châssis Mid Tower Versa T26 et T27 TG ARGB de Thermaltake :



Thermaltake Versa T26- Un mélange de mailles et de verre trempé pour le panneau avant



Le Versa T26 TG ARGB est doté d'un panneau frontal spécialement conçu, composé d'un mélange de mailles et de verre trempé, offrant une vue transparente et permettant un bon flux d'air en même temps.



Thermaltake Versa T27- Une façade optimisée pour le flux d'air



Le Versa T27 TG ARGB est doté d'un grand panneau frontal en maille optimisé pour le flux d'air, pour des performances de refroidissement massives.



Trois ventilateurs intégrés de 120 mm 5 V ARGB



Les Versa T26 et T27 TG ARGB sont équipées de trois ventilateurs avant ARGB de 120 mm 5 V qui peuvent être contrôlés soit par le bouton RGB physique sur le panneau E/S, soit par le logiciel de la carte mère d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock. Il existe 27 modes d'éclairage RVB avec lesquels on peut jouer en utilisant le bouton RVB physique, et il est facile de passer du contrôle par le bouton physique au contrôle par le logiciel de la carte mère en appuyant longuement sur le bouton RVB pendant trois secondes.



Couvercle de bloc d'alimentation intégré



Les Versa T26 et T27 TG ARGB sont équipés d'un couvercle de bloc d'alimentation sur toute la longueur, ce qui offre beaucoup d'espace pour ranger les câbles tout en laissant le flux d'air libre pour vos disques durs et votre bloc d'alimentation.



Panneaux en verre trempé



Les Versa T26 et T27 TG ARGB sont équipés d'un panneau en verre trempé de 4 mm sur le côté gauche, plus épais et plus résistant aux rayures que l'acrylique standard. En outre, la conception de la fenêtre élargie vous permet d'afficher et d'admirer tous vos composants dans toute leur gloire RGB.



Une extensibilité et une ventilation exceptionnelles



Les Versa T26 et T27 TG ARGB ont une bonne capacité d'extension. Il peut supporter un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 175 mm, un placement VGA d'une longueur maximale de 380 mm (sans radiateur), une alimentation d'une longueur maximale de 200 mm (sans cage de disque dur). Optimisé pour une excellente capacité de refroidissement avec trois ventilateurs ARGB 5 V de 120 mm à l'avant. Vous pouvez également choisir de placer trois ventilateurs de 140 mm à l'avant. Sur le dessus, le boîtier peut accueillir jusqu'à trois ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm. Pour la compatibilité des radiateurs, il peut supporter jusqu'à 360 mm ou 280 mm à l'avant et sur le dessus.



Ports d'E/S pratiques



Deux ports USB 3.0 et un bouton de contrôle RVB sur le dessus pour permettre un accès direct en cas de besoin.



Synchronisation avec le logiciel RVB de la carte mère



Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Il prend en charge les cartes mères dotées d'un en-tête RVB adressable de 5 V, ce qui vous permet de contrôler les lumières directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus sans installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleur supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter les sites officiels d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits de la Versa T26 et de la Versa T27 TG ARGB.



TECHPOWERUP