Les célèbres modèles de moniteurs G2 d'AGON by AOC désormais disponibles en 165 Hz.



AGON by AOC - l'une des plus grandes marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques - annonce que sa série G2, très appréciée, s'enrichit de nouveaux modèles dotés de panneaux IPS plus rapides. AGON by AOC lance quatre modèles différents avec ou sans pied réglable en hauteur et hubs USB, offrant tous une nouvelle fréquence de rafraîchissement de 165 Hz : le 24G2SPU, le 27G2SPU, le 24G2SPAE et le 27G2SPAE.







La gamme AGON by AOC offre une grande variété d'options pour différents types de joueurs. Les joueurs occasionnels seront mieux servis avec les écrans plats IPS ou les écrans VA incurvés de la série G2, et la courbure 1000R plus agressive de la série G3. Les moniteurs tels que le 24G2U (60,5 cm) et son frère 27G2U (68,6 cm) sont deux des moniteurs de jeu les plus vendus sur le marché grâce à la valeur exceptionnelle et aux hautes performances que ces modèles offrent aux joueurs ambitieux et aventureux. Tous deux ont été acclamés par la critique et ont reçu de nombreux prix tels que celui du "Meilleur moniteur de jeu" par de nombreux critiques du monde entier.







AGON by AOC lève le pied et renouvelle ces modèles avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz. Lancés à partir de fin mars, les 24G2SPU et 27G2SPU remplaceront les 24G2U et 27G2U. Équipés de supports ergonomiques permettant des réglages de hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation, ces moniteurs peuvent être positionnés de manière optimale pour une expérience de jeu améliorée, offrant également aux joueurs la possibilité d'utiliser plusieurs écrans dans une configuration multi-moniteurs. En tant que modèles les plus complets du lot, le 24G2SPU et le 27G2SPU sont dotés d'un hub USB intégré à 4 ports, afin que les joueurs puissent connecter les claviers et les souris directement au moniteur, réduisant ainsi l'encombrement sur leur bureau. Ces deux modèles sont également équipés de deux haut-parleurs de 2 W.



Les panneaux IPS utilisés dans tous les modèles offrent une résolution Full HD nette, avec laquelle les joueurs peuvent atteindre des taux de trame élevés sans taxer leurs GPU. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz produit une expérience de jeu beaucoup plus fluide que le 144 Hz de leurs homologues, ce qui donne aux joueurs un avantage concurrentiel lorsque les choses deviennent chaudes. Un temps de réponse MPRT de 1 ms élimine pratiquement les images fantômes pour des visuels nets et sans flou, tandis que le support Adaptive-Sync élimine les bégaiements et les déchirures en utilisant un taux de rafraîchissement variable. Le design élégant et sans cadre sur trois côtés de ces modèles donne un air de jeu, s'adapte parfaitement aux postes de combat modernes et améliore la polyvalence des configurations multi-moniteurs.



Les utilisateurs de configurations multi-moniteurs peuvent envisager des moniteurs plus simples. AGON by AOC propose les modèles 24G2SPAE et 27G2SPAE comme options plus simples, sans hub USB et avec un support plus simple. Identiques au 24G2SPU et au 27G2SPU en termes de panneau mais avec un ensemble de fonctionnalités réduit, ils sont parfaitement adaptés aux configurations à deux/trois moniteurs ou aux utilisateurs déjà équipés de bras de moniteur tels que l'AD110D0 d'AOC utilisant l'option de montage VESA.



Les quatre nouveaux modèles sont dotés de paramètres spécifiques au jeu, tels que Game Color (pour régler la saturation), Dial Point (superposition du réticule pour une visée précise), le mode LowBlue pour les sessions de jeu prolongées pendant la nuit, et trois modes de jeu pour différents genres tels que FPS, RTS, Racing ainsi que trois modes personnalisables par l'utilisateur. Le nouveau logiciel OSD moderne G-Menu permet de régler les détails de l'affichage en un clin d'œil.



Voici les fiches techniques :







Disponibilité et Prix



Les AOC GAMING 24G2SPU et 27G2SPU sont déjà disponibles à partir de fin mars/avril 2022 aux prix de vente conseillés de 144.90 euros et 296.90 euros respectivement.



Les AOC GAMING 24G2SPAE et 27G2SPAE seront disponibles à partir de juillet 2022 aux prix de 216.90 euros et 269.90 euros, respectivement.



TECHPOWERUP