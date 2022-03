Arctic annonce des ventilateurs de serveur à pression optimisée et un nettoyeur MX.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants de PC à faible niveau sonore, est heureux d'annoncer le lancement de trois nouveaux produits : les ventilateurs de serveur S4028-6K et S4028-15K de 40 mm et les lingettes MX Cleaner pour le retrait facile de la pâte thermique. Avec le lancement de ses nouveaux ventilateurs de serveur S4028-6K et S4028-15K, ARCTIC apporte son expertise en matière de refroidissement au marché des serveurs. Les produits d'ARCTIC sont réputés pour leurs performances, leur efficacité et leur longue durée de vie, et ces ventilateurs ne font pas exception.











Si les ventilateurs de 40 mm sont idéaux pour les serveurs 1U et comme ventilateurs de remplacement pour les appareils de réseau et de stockage (routeurs, commutateurs, NAS, etc.), leurs dimensions compactes permettent également de les utiliser dans les mini PC, les imprimantes 3D et d'autres petits appareils. Chaque ventilateur possède une plage de vitesse particulièrement large qui peut être contrôlée par PWM ou par tension. Avec un régime maximal de 15 000 tr/min et une faible profondeur d'installation de 28 mm, le S4028-15K est l'un des ventilateurs de serveur 12 V 40 mm les plus robustes du marché. Le S4028-6K, avec son régime maximal de 6000 tr/min, offre un excellent équilibre entre les performances de refroidissement et le bruit modéré.















Les lingettes MX Cleaner d'ARCTIC sont une solution pratique pour éliminer les résidus de pâte thermique ou de pad sur les CPU, GPU, bases de refroidisseurs et autres composants matériels. Les lingettes MX Cleaner sont pré-humidifiées avec un solvant sans alcool à base de limonène, spécialement formulé pour le nettoyage de la pâte thermique. Le limonène est une substance naturelle dérivée de l'écorce des agrumes. Fabriquées à partir d'une cellulose microfine qui ne raye pas les surfaces, les lingettes MX Cleaner permettent de remplacer régulièrement la pâte thermique sans effort.



Disponibilité et Prix



Les lingettes MX Cleaner se présentent sous la forme d'une boîte de 40 lingettes scellées individuellement et sont disponibles à la vente à partir d'aujourd'hui dans la boutique en ligne ARCTIC et dans les magasins, avec un prix de 10.99 euros.



TECHPOWERUP