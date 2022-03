Dynabook dévoile les ordinateurs portables Tecra.



Dynabook Americas, Inc, anciennement Toshiba PC Company, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rafraîchi ses ordinateurs portables Tecra A40-K de 14 pouces et Tecra A50-K de 15 pouces, riches en performances, afin de bénéficier des nouvelles options de processeur Intel Core P-Series 28 W de 12e génération à architecture hybride et de Windows 11 Pro. "Avec plus de 35 ans d'expérience dans la création d'ordinateurs portables puissants et riches en fonctionnalités pour les entreprises, nos ingénieurs prennent le temps de bien comprendre les problèmes informatiques rencontrés par les professionnels, ainsi que ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent dans leurs ordinateurs portables ", a déclaré James Robbins, directeur général de Dynabook Americas, Inc. "Alors que la productivité et la portabilité restent des priorités absolues, nous avons prêté une attention particulière à ce que nos ordinateurs portables Tecra donnent l'impression d'être de première qualité tout en maximisant leurs performances, leur durabilité et les fonctions disponibles sans compromettre la compétitivité du prix."







Du bureau au café du coin, le Tecra A40-K de 14 pouces est un ordinateur portable riche en performances pour les professionnels d'aujourd'hui qui travaillent partout. Mesurant seulement 18,9 mm d'épaisseur, cet ordinateur portable offre un espace de travail optimisant la productivité avec un écran 14 pouces à bords étroits, une webcam avec obturateur de confidentialité, un clavier rétroéclairé et un grand pavé tactile avec lecteur d'empreintes digitales en option. Le Tecra A50-K 15 pouces de Dynabook, qui offre une productivité de haut niveau avec une vitesse et un style adaptés, fait de n'importe quel endroit un espace de travail productif. Conçu pour le lieu de travail hybride moderne, cet ordinateur portable est doté d'un châssis de 19,9 mm d'épaisseur qui abrite un grand écran à bords fins de 15,6 pouces, un clavier rétroéclairé de grande taille avec 10 touches, un grand ClickPad avec lecteur d'empreintes digitales en option et une webcam avec obturateur de confidentialité.







Plus rapide et plus efficace que jamais



Offrant une vitesse et une efficacité sans précédent, ces ordinateurs portables sont configurables avec les nouveaux processeurs Intel Core P-Series i5 et i7 de 12e génération à architecture hybride, la carte graphique Intel Iris Xe en option et jusqu'à 64 Go de mémoire. La carte graphique Intel garantit des performances vidéo nettes et fluides et prend en charge jusqu'à quatre écrans externes 4K.



Les deux ordinateurs portables Tecra sont dotés des technologies Wi-Fi 6E et Thunderbolt 4, qui rendent les connexions filaires et sans fil plus rapides que jamais. En outre, les ports HDMI, Gigabit LAN, audio 3,5 mm et USB-A, ainsi qu'un emplacement pour carte microSD, offrent une extension pratique et sans adaptateur.



Un design de châssis plus intelligent



Le châssis élégant, fin et léger des deux ordinateurs portables est doté d'un revêtement bleu mystique attrayant avec un additif de peinture antimicrobienne approuvé par l'EPA appelé IONPURE IPL, ce qui lui permet non seulement de se démarquer d'une mer de concurrents monochromes, mais aussi d'empêcher la croissance des bactéries. Les deux ordinateurs portables sont conçus pour répondre aux normes de test MIL-STD-810H en matière de solidité et de durabilité et permettent aux professionnels de passer facilement du bureau au terrain et partout ailleurs en toute confiance.



Des fenêtres d'opportunité



Les Tecra A40-K et Tecra A50-K peuvent être préconfigurés avec Windows 11 Pro, qui offre des fonctions de productivité améliorées offrant aux utilisateurs une expérience plus personnalisée et intuitive que les générations précédentes du système d'exploitation. Construit sur la base cohérente et compatible de Windows 10, Windows 11 peut être géré avec des outils et des processus familiers, ce qui en fait une mise à niveau naturelle pour tout utilisateur de PC. Pour les entreprises qui n'ont pas encore migré, ces ordinateurs portables peuvent également être commandés avec Windows 10 Pro et sont éligibles pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11 Pro lorsqu'ils seront prêts.



Sûr et facile à gérer pour le responsable informatique et le travailleur



Parmi les ordinateurs portables les plus sécurisés au monde, les deux modèles Tecra répondent aux exigences strictes de Microsoft en matière de PC Secured-core et relèvent les défis de sécurité et de gérabilité posés par l'évolution accélérée vers des modes de travail flexibles. Le BIOS propriétaire du Dynabook offre une autre couche de sécurité étendue pour atténuer les menaces de sécurité au niveau du BIOS, tandis que de nombreuses fonctions intégrées telles que le module TPM (Trusted Platform Module) 2.0, le cryptage de niveau entreprise et l'authentification optionnelle par empreinte digitale et visage Windows Hello offrent une protection implacable contre les menaces liées aux données, aux périphériques et à l'identité.



Même avec une main-d'œuvre dispersée, les services informatiques peuvent prendre en charge et gérer ces appareils haut de gamme équipés de processeurs Intel Core vPro de 12e génération grâce à des fonctions de gestion intelligentes. La technologie Intel Active Management Technology (AMT) permet de gérer facilement les appareils, même à distance. Le BIOS propriétaire du Dynabook peut également être mis à niveau et géré à distance pour maintenir les plus hauts niveaux de sécurité.



La meilleure garantie du marché



Bénéficiant de la fiabilité éprouvée de Dynabook et de la garantie de service +Care sur site, la meilleure du secteur, ces deux ordinateurs portables Tecra de Dynabook vous offriront des années de fiabilité sans souci. Les unités de stock en vedette sont couvertes par une garantie d'un ou trois ans, tandis que les configurations sur commande sont couvertes par une garantie de quatre ans. Grâce à l'accès supplémentaire à un vaste réseau de service et d'assistance, les garanties Dynabook +Care Service aident les entreprises à minimiser les temps d'arrêt et à réduire les coûts informatiques.







Disponibilité et Prix



Dynabook proposera plusieurs configurations des ordinateurs portables Tecra A40-K et Tecra A50-K auprès du réseau de revendeurs de la société ou sur us.dynabook.com.



Le prix débutera à 1 019.99 Dollars pour le Tecra A40-K et à 969.99 Dollars pour le Tecra A50-K.



