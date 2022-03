Le groupe FSP met à niveau ses alimentations Hydro G et Hydro PTM Pro à la norme PCIe Gen 5, avec des connecteurs à 16 broches.







Les modèles de détail de la gamme d'alimentations grand public de FSP font l'objet d'une révision majeure avec l'ajout de la conformité aux spécifications ATX3.0 et PCIe5.0 du guide de conception d'INTEL Power, offrant ainsi plus de puissance et de stabilité pour les systèmes à forte demande. Les alimentations traditionnelles nécessitent trois adaptateurs de 8 à 16 broches pour prendre en charge les dernières cartes graphiques PCIe Gen 5.0. FSP cherche à remédier à cet inconvénient avec sa dernière itération d'alimentations, permettant une intégration transparente avec tous les derniers matériels du marché.







Les alimentations nouvellement mises à niveau des séries Hydro G PRO 850W/1000W et Hydro PTM PRO 850W/1000W/1200W de FSP sont dotées de l'interface PCIe 5.0 CEM (12VHPWR) et du câble 12+4 broches correspondant. Faites l'expérience d'une augmentation inégalée des performances avec plus de 600W de puissance, idéal pour les derniers GPU gourmands en énergie sur le marché, très bénéfique pour de meilleurs chiffres d'overclock avec une alimentation stable.



FSP annonce que les versions améliorées du PSU seront livrées avec un étiquetage visuel clair sur leur emballage pour permettre aux utilisateurs d'identifier facilement la version améliorée des anciens modèles et les changements évidents dans les ports modulaires de l'unité elle-même.



FSP est déterminé à répondre aux besoins de la génération actuelle et future de cartes graphiques haut de gamme et à fournir une alimentation stable et de haute qualité pour tout matériel sur le marché. Profitez d'une expérience de jeu sans entrave, grâce à la qualité et à la durabilité des produits FSP, mondialement reconnues. Il n'y a pas encore de mot sur la disponibilité et le prix, mais attendez-vous à ce qu'il soit proche du lancement de la plate-forme next-gen.



WCCFTECH