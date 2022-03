LG nous propose un nouvel écran PC : Le 34BP65C UltraWide.



Le moniteur possède un écran VA de 34 pouces de 3440 x 1440 (21:9 UltraWide) avec une légère courbe 1800R et un taux de rafraîchissement de 160Hz. La technologie Adaptive-Sync est prise en charge, y compris AMD FreeSync Premium avec une plage VRR de 48-160Hz et LFC.



















Plus d'espace pour le multitâche



L'écran UltraWide™ QHD (résolution 3440x1440, rapport hauteur/largeur 21:9) est idéal pour le travail, car il vous permet de voir plusieurs éléments à la fois sur votre écran. Que vous montiez des vidéos, travailliez sur des images ou révisiez des documents, vous pouvez en voir plus.



Contraste détaillé avec HDR10



Ce moniteur est compatible avec le HDR10 (high dynamic range), ce qui signifie que vous pouvez profiter des contenus dotés de la technologie HDR. Elle prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui permettent aux spectateurs de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.



Son immersif avec MaxxAudio



Cet écran profilé est doté de deux haut-parleurs stéréo 7W intégrés avec MaxxAudio pour créer une expérience immersive.



Mouvement fluide des jeux



Une vitesse ultra-rapide de 160 Hz permet aux joueurs de voir rapidement l'image suivante et donne aux images un aspect fluide.



1ms MBR



La réduction du flou de mouvement (MBR) à 1 ms contribue à la fluidité du jeu en réduisant le flou et les images fantômes, ce qui permet d'obtenir des objets dynamiques et rapides dans le jeu.



AMD FreeSync Premium

Mouvements fluides et rapides



La technologie AMD FreeSync élimine pratiquement les déchirures d'écran et les bégaiements, offrant aux joueurs des mouvements fluides dans les jeux haute résolution et rapides.



Facile et confortable



Le support One-Click rend ce moniteur facile à installer. La hauteur et l'inclinaison du grand écran peuvent être réglées pour un positionnement optimal.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il est disponible sur le site de LG : Cliquez ICI. Le prix est de : 519 Dollars.



