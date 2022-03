SilentiumPC annonce quatre nouveaux refroidisseurs de CPU de la série Spartan 5.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, d'alimentations et de boîtiers de PC, annonce la dernière version de sa gamme de refroidisseurs de CPU Spartan. Celle-ci comprend le Spartan 5 standard, le Spartan 5 MAX, et les Spartan 5 ARGB et MAX ARGB. Cette nouvelle gamme de systèmes de refroidissement de CPU a été développée en coopération avec Synergy Cooling, et concurrence directement les refroidisseurs de milieu de gamme plus chers. Le design épuré du dissipateur et de la base, qui se compose de caloducs en contact direct avec le processeur, est capable de refroidir efficacement les processeurs les plus récents, tout en maintenant des niveaux sonores faibles et un prix abordable.















La famille Spartan 5 utilise une version spécialement conçue et intégrée au dissipateur thermique du ventilateur Fluctus 120 mm primé, assurant à la fois un fonctionnement silencieux et une optimisation psychoacoustique de l'ensemble de la configuration. Il a été conçu principalement pour les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs à la recherche d'un refroidissement efficace et peu coûteux. Grâce à sa structure uniforme, il est non seulement extrêmement facile à installer, mais aussi beaucoup plus résistant aux dommages mécaniques qui peuvent survenir pendant le transport.



Spartan 5 et Spartan 5 ARGB



La Spartan 5 et la Spartan 5 ARGB sont équipées de deux caloducs en cuivre en contact direct avec la surface du dissipateur thermique intégré du processeur. Cela permet un transfert de chaleur rapide vers le dissipateur thermique en aluminium, qui a été équipé de plusieurs dizaines d'ailettes capables de réduire de manière significative les fluctuations de température.



Spartan 5 MAX et Spartan 5 MAX ARGB



Les Spartan 5 MAX et Spartan 5 MAX ARGB comportent un total de quatre caloducs en cuivre, qui sont également en contact direct avec le dissipateur thermique intégré, ce qui permet une dissipation encore plus efficace de la chaleur. Ces modèles offrent des performances améliorées pour les systèmes dont le TDP est plus élevé.



Ventilateur RVB adressable



Les Spartan 5 ARGB et Spartan 5 MAX ARGB sont équipés d'un ventilateur Fluctus intégré avec un rétroéclairage ARGB autonome, qui fournit un effet arc-en-ciel sans qu'il soit nécessaire de le connecter à un contrôleur système ARGB de la carte mère. Le ventilateur Fluctus 120 mm ARGB peut également être connecté à un contrôleur prenant en charge le rétroéclairage adressable, permettant à l'utilisateur de sélectionner différentes couleurs et effets. Les modèles ARGB sont identiques à leurs homologues non-ARGB en termes de performances.



Système de montage actualisé



Tous les refroidisseurs de la famille Spartan 5 sont équipés d'un tout nouveau système de montage, composé d'un cadre à ressort et d'un seul élément mobile. Sur les plateformes AMD, l'installation ne nécessite qu'une seule vis. Ce système permet une installation plus rapide et plus pratique du refroidissement, et le rend plus résistant aux dommages mécaniques qui peuvent survenir lors du transport à courte ou longue distance d'un ordinateur entièrement assemblé.



Compatibilité



La famille Spartan 5 est livrée avec une pâte thermique Pactum PT-3 pré-appliquée. Ils sont prêts à être montés sur les processeurs AMD les plus populaires dès leur sortie de la boîte. Pour les systèmes Intel, un kit de montage supplémentaire composé de quelques pièces seulement est inclus.



- Compatibilité AMD : AM4, AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+), FM1.

- Compatibilité Intel : LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156.



Disponibilité et Prix



Les quatre modèles de la famille Spartan 5 sont disponibles dès aujourd'hui.



Les Prix :







TECHPOWERUP