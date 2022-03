Genesis annonce les claviers Thor 303 RGB et TKL.



Le Genesis Thor 303 RGB est le successeur du populaire modèle Thor 300. Disponible en deux versions, Full et TKL, il offre aux utilisateurs la possibilité d'échanger les interrupteurs ainsi que l'illumination RGB PRISMO. Les touches sont finies avec une technique spéciale, de sorte que cette unité servira les joueurs pendant des années.







Le Genesis Thor 303 présente un design simple et esthétique. Le modèle est basé sur un cadre en aluminium durable, qui comprend des commutateurs Outemu Blue interchangeables. Ils se caractérisent par une grande durabilité allant jusqu'à 50 millions de clics. Le temps de réaction des interrupteurs est de 8 millisecondes, tandis que la force d'actionnement est égale à 55 g.







Les touches du Thor 303 RGB sont surmontées de capuchons spéciaux qui, grâce à la technologie de double injection utilisée, résistent à l'abrasion même après des années de travail. L'unité comprend également les fonctions de retournement des touches N et de remplacement à chaud, afin que les utilisateurs puissent changer eux-mêmes les touches du clavier. Le fabricant a également inclus l'éclairage LED RVB avec effet PRISMO - les utilisateurs peuvent choisir parmi 25 modes d'éclairage. Ils peuvent choisir un mode approprié dans le logiciel inclus, qui peut également être utilisé pour créer des macros et enregistrer des profils d'utilisateur. Le Thor 303 RGB est également équipé de 11 touches multimédia.



Une deuxième version, TKL, du Genesis Thor 303 sera également disponible. Ce modèle n'est pas équipé d'un clavier numérique, ce qui signifie une taille plus petite. L'appareil a été spécialement conçu pour les joueurs qui ont moins de place sur le bureau et qui voyagent souvent avec leur équipement. Les propriétaires de ce modèle disposeront donc de 87 touches, au lieu de 104.







Caractéristiques techniques :



- Type de clavier : mécanique,

- Type de commutateur : Hot Swap Outemu Brown,

- Durabilité du commutateur : 50 millions de clics,

- Force d'actionnement : 55 g (+/- 10 g),

- Point d'actionnement : 1,8 mm (+/- 0,6 mm),

- Nombre de touches : 104 (87 dans la version TKL),

- Touches multimédia : 11,

- Dimensions : 442 x 136 x 36 mm (355 x 136 x 36 mm dans la version TKL),

- Interface : cordon USB de 1,8 m,

- Sytèmes d'exploitation supportés : Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android.



Le nouveau clavier mécanique Genesis sera disponible à la vente dans les prochains jours. Le prix du Genesis Thor 303 est fixé à 56.99 euros, tandis que la version TKL du Genesis Thor 303 coûtera 49.99 euros. Les deux modèles sont disponibles en blanc.



TECHPOWERUP