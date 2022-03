LIAN LI nous propose un nouveau boitier PC : Le A4-H2O Mini-ITX.



Il s'agit d'un minuscule boîtier d'une capacité d'environ 11 litres, mais il peut accueillir une énorme carte graphique mesurant 322 mm de long et occupant trois emplacements. En outre, il prend en charge les radiateurs de 240 mm, ce qui permet de construire un PC de jeu très performant.











En outre, la baie de lecteur est équipée d'une baie de 2,5 pouces x1, le port I / O est équipé d'USB3.1 Type-Cx1, USB3.0x1, MICx1, HD AUDIOx1, le bloc d'alimentation prend en charge SFX / SFX-L, et le refroidisseur de CPU prend en charge jusqu'à 55 mm de hauteur.











La gamme de produits est "A4-H2OX3" qui est livré avec un câble riser PCI-Express3.0 et "A4-H2OX4" qui est livré avec un câble riser PCI-Express4.0, et des variantes de couleur noire et argentée sont disponibles, respectivement. Les dimensions extérieures sont de 140 mm en largeur, 326 mm en profondeur et 244 mm en hauteur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D