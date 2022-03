Turtle Beach Audio Hub 8.7.4 pour les casques audio Stealth 600 Gen 2 MAX et USB.







Turtle Beach a mis à jour son application Audio Hub pour Windows en version 8.7.4 afin de prendre en charge les nouveaux casques audio Stealth 600 Gen 2 MAX et Stealth 600 Gen 2 USB. Ce sont des casques audio sans fil qui bénéficient tous les deux de la technologie propriétaire sans fil 2,4 GHz à faible latence grâce à un émetteur USB. Ils sont par ailleurs équipés de haut-parleurs de 50 mm à aimants en néodyme avec rendu surround virtuel et du microphone de seconde génération (Gen 2) pour une bonne clarté des voix.







Le Stealth 600 Gen 2 MAX est équipé d'une batterie au lithium donnée pour une autonomie de 48 heures contre seulement 24 heures pour le Stealth 600 Gen 2 USB. Dans les deux cas la recharge se fait avec un câble USB-C. Autre différence de taille, l'émetteur sans fil du modèle MAX est compatible avec tous les appareils du marché comme les consoles de jeu Microsoft Xbox Series X|S et Xbox One mais aussi les consoles Sony PlayStation 4 et PlayStation 5, la Nintendo Switch ou encore les PC et Mac. Le modèle USB est, lui, limité à la seule compatibilité avec les consoles Xbox ce qui réduit quand même son intérêt.



Grâce au logiciel Audio Hub, il est possible de choisir les réglages prédéfinis (presets) pour de nombreux jeux et de modifier certains autres réglages comme les niveaux sonores du micro, des voix, du Game/Chat Mix. Il est aussi possible d'activer ou désactiver des fonctions comme le Mic Noise Gate et le Super Human Hearing. Autre intérêt du logiciel, il permet de mettre à jour le firmware du casque pour bénéficier des dernières optimisations mises au point par Turtle Beach. En sortie d'usine, les casques Stealth 600 Gen 2 MAX et Stealth 600 Gen 2 USB sont d'ailleurs équipés du firmware 1.3.9 mais le constructeur ne leur propose pas de mise à jour pour le moment.



Les écouteurs Scout Air mis à jour pour la Nintendo Switch



On apprend également que l'édition mobile de cette application Audio Hub a été actualisée en version 3.9.2 pour Android et iOS. Cette mise à jour ne fonctionne pas avec les deux casques cités ci-dessus mais ajoute le support des nouveaux écouteurs sans fil Scout Air. D'après Turtle Beach, l'application Audio Hub mobile propose le nouveau firmware 1.1.13.0 pour ces écouteurs Scout Air afin d'ajouter tout simplement leur compatibilité avec la console Nintendo Switch grâce à la technologie Bluetooth. Sans cette mise à jour, impossible d'utiliser les Scout Air avec la Switch un peu comme c'était le cas du casque Logitech G435, sachez-le !



Je profite de cette actualité sur les produits Turtle Beach pour vous parler du système de contrôle de vol universel VelocityOne Flight qui a bénéficié il y a quelques semaines d'une nouvelle version de son application de configuration Control Center sur le Microsoft Store aussi bien pour Xbox que pour PC Windows. Cette version 1.1.0 du Control Center ajoute des lignes de communication dans le panneau Status Indicator en mode PC Input ainsi que quatre boutons au module quadrant pour les modes d'entrée PC et Xbox.



Téléchargement



- Application Turtle Beach Audio Hub 8.7.4 pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



