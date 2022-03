SteelSeries présente une collection de couleurs printanières en édition limitée.



SteelSeries présente la collection de couleurs printanières en édition limitée, inspirée par les magnifiques fleurs roses de Sakura et les sentiments du Hanami (festival des cerisiers en fleurs) pour rafraîchir votre informatique quotidienne ce printemps. La collection comprend les SteelSeries PrismCaps Pink Edition et les SteelSeries Pro Speaker Plates Pink Edition pour les casques de jeu Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC, Arctis Pro Wireless et Arctis Prime.







SteelSeries PrismCaps Pink Edition







Le matériau PBT durable conserve sa beauté malgré une utilisation intensive. Améliorez votre éclairage RVB avec le design Doubleshot sur les côtés et les lettres translucides. Le SteelSeries PrismCaps est conçu avec un matériau PBT extrêmement durable dont la texture, la clarté et l'apparence restent constantes après une utilisation intensive. Il dispose d'un éclairage amélioré qui affiche une illumination RVB brillante de type pudding grâce à un design double shot spécialement conçu avec des côtés et des lettres translucides. Le PrismCaps est livré avec un extracteur de capuchons et deux jeux supplémentaires de capuchons de la rangée inférieure pour s'adapter à une large gamme de claviers mécaniques.



Disponibilité et Prix



Disponible en anglais, américain, nordique et anglais britannique. Le PrismCaps Pink Edition est disponible exclusivement sur SteelSeries.com au prix de 34.99 Dollars.



SteelSeries Arctis Pro Speaker Plates Edition rose







Ajoutez une couleur d'accent rose vif à votre casque pour qu'il se démarque vraiment. Compatible avec Arctis Prime, Arctis Pro, Arctis Pro Wireless, ou Arctis Pro + GameDAC.



Disponibilité et Prix



L'Arctis Pro Speaker Plates Pink Edition est disponible en exclusivité sur SteelSeries.com au prix de 29.99 Dollars.



