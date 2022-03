DELL nous propose un nouvel écran PC : Le G2723HN.



Dell a publié son G2723HN, un écran de jeu Full HD de 27 pouces, qui présente un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réaction de 1 ms.























Jeu ultra réactif



Jouez de votre mieux avec un temps de réponse de 1 ms qui élimine le flou de mouvement et un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des temps de réaction plus rapides. Bénéficiez de la compatibilité intégrée AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-SYNC qui garantit un gameplay fluide et sans larmes.



Des visuels détaillés qui brillent



Un écran FHD de 27 pouces avec une résolution de 1920x1080 vous offre une expérience de jeu claire et détaillée. De plus, la technologie d'écran IPS rapide, qui prend en charge 99 % de la gamme sRGB, garantit une clarté étonnante et des couleurs homogènes sous tous les angles pour vous permettre de rester totalement immergé dans le jeu.



Jeux sans scintillement



Jouez toute la journée avec Dell ComfortView Plus, la solution matérielle intégrée TUV à faible lumière bleue, toujours active, qui réduit la lumière bleue dangereuse sans sacrifier la fidélité des couleurs.



Aucun détail n'est trop petit



Une configuration multi-moniteur et les bords étroits sur trois côtés offrent un champ de jeu étendu et homogène qui vous permet de voir les détails plus grands et mieux.



Des jeux sans interruption



Doté d'évents extérieurs au design audacieux, l'écran Dell 27 Gaming ajoute du style à votre installation de jeu tout en améliorant la dispersion de la chaleur pour vous permettre de jouer sans interruption pendant de longues heures.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment. Le prix est de : 439 euros.



THE GURU3D