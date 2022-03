SilverStone présente le ventilateur Shark Force 160 ARGB.



SilverStone a présenté aujourd'hui le ventilateur de boîtier Shark Force 160 ARGB. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un ventilateur de 160 mm de diamètre, mais il offre également un débit d'air maximal de 160 CFM. Le ventilateur est conçu de telle sorte que le diamètre de la roue est de 160 mm, mais le châssis lui-même peut être monté dans des évents de 140 mm, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace autour pour un châssis plus grand que celui des ventilateurs de 140 mm généralement fournis.















Le Shark Force 160 ARGB est doté d'un roulement à fluide dynamique, et tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 600 RPM, poussant jusqu'à 160 CFM de flux d'air, à une pression statique allant jusqu'à 2,21 mm H₂O, et une sortie de bruit allant jusqu'à 38,1 dBA. Il est équipé d'un connecteur PWM à 4 broches pour sa fonction principale, et d'un connecteur ARGB à 3 broches pour son éclairage, qui consiste en des LED ARGB disposées dans le moyeu. Le ventilateur mesure 160 mm x 160 mm x 25 mm et pèse 220 g.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP