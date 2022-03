TECHPOWERUP nous propose un test : Qualité et performances de l'AMD Radeon Super Resolution RSR.







AMD a lancé aujourd'hui Radeon Super Resolution, alias RSR, une nouvelle fonctionnalité ambitieuse grâce à laquelle la société espère démocratiser les améliorations de performance basées sur la résolution pour pratiquement tous les jeux. Elle n'est pas destinée à remplacer la Super Résolution FidelityFX (FSR), mais plutôt à fournir aux joueurs un moyen d'améliorer les performances de n'importe quel jeu en perdant un minimum de qualité d'image. Radeon Super Resolution (RSR) fonctionne au niveau des pilotes graphiques plutôt qu'au niveau du moteur de jeu. Elle n'a donc aucun contrôle sur les paramètres du jeu, mais ne nécessite pas le soutien d'un développeur.







Alors que FSR fonctionne dans le pipeline de rendu du jeu en mettant à l'échelle la scène 3D d'un jeu qui a été rendue à une résolution inférieure avant d'appliquer des effets de post-traitement à l'affichage tête haute (HUD), etc., RSR prend simplement la sortie finale du jeu qui a été entièrement rendue à une résolution inférieure et la met à l'échelle à la résolution native de votre écran tout en essayant de minimiser la perte de détails de la mise à l'échelle. L'algorithme utilisé est essentiellement le même que celui de FSR. Il ne repose pas sur des réseaux neuronaux d'apprentissage profond ou du matériel spécialisé sur le GPU. Lorsque nous pensons à RSR, l'exemple le plus proche qui nous vient à l'esprit est MadVR, un moteur de rendu vidéo communautaire pour des lecteurs tels que MPC-HC, qui utilise des algorithmes personnalisés sophistiqués pour mettre à l'échelle et traiter la vidéo - il "fait passer le SD pour du HD".



Radeon Super Resolution nécessite un GPU AMD Radeon et les derniers pilotes 22.3.1 publiés aujourd'hui. La société prend actuellement en charge les séries Radeon RX 5000 et RX 6000, qui sont RDNA et RDNA2. Ceux qui sont encore sur Radeon Vega ou RX 500 "Polaris" n'ont pas de chance. Nous avons demandé à AMD ce qu'il en était, et la réponse a été la suivante : " AMD Radeon Super Resolution est pris en charge sur le matériel graphique de bureau basé sur l'architecture RDNA d'AMD et plus récent. " Dans cet examen, nous allons évaluer l'impact sur les performances de diverses résolutions inférieures auxquelles nous passons à l'Ultra HD 4K. Nous comparons également la qualité de l'image entre les différents modes à travers une variété de jeux, de sorte que vous serez en mesure de voir le type de qualité offert pour la performance gagnée.







Pour utiliser le RSR, vous devez l'activer dans le logiciel AMD et définir dans votre jeu une résolution inférieure à celle dont votre écran est capable, c'est tout. Assurez-vous que la résolution correspond au rapport hauteur/largeur de votre écran. Vous pouvez contrôler le compromis qualité/performance en choisissant n'importe quelle résolution dans le jeu. Par exemple, si votre écran natif est en 4K, vous pouvez choisir une résolution de 3200x1800 (69% du nombre de pixels) pour une perte de qualité d'image relativement faible, mais des gains de FPS décents. Si vous êtes prêt à sacrifier davantage de qualité, vous pouvez choisir la résolution 2560x1440 (44 % des pixels) ou 1920x1080 (25 % des pixels), ou toute autre résolution.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP