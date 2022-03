RAZER nous propose un nouveau fauteuil Gamers : Le Enki.



Le Razer Enki vous offre un confort de jeu optimal tout au long de la journée. Il a été spécialement conçu pour que vous puissiez vous détendre, vous défouler ou jouer sans interruption. Il dispose d'une assise large (54 cm), d'accoudoirs 4D et d'un dossier inclinable à 152°.



















UN CONFORT DE JEU TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE



Que vous cherchiez à vous détendre ou à vous défouler, jouez sans interruption grâce au confort durable du Razer Enki. Grâce à une répartition optimale du poids, vous pouvez vous enfoncer dans un fauteuil de jeu qui redéfinit le concept de confort durable.



CONÇU POUR JOUER À L’AISE TOUTE LA JOURNÉE



Grâce à la combinaison de ses courbures uniques de 110° et prolongées au niveau des épaules ainsi que de son assise large de 54 cm, le Razer Enki assure une répartition optimale du poids pour un confort durable pendant les longues sessions de jeu.



SOUTIEN LOMBAIRE INTÉGRÉ



La courbe lombaire du Razer Enki soutient en douceur le bas de votre dos et vous encourage à vous asseoir dans une position neutre, ce qui permet de maintenir une posture correcte tout en réduisant la fatigue au dos lorsque vous êtes assis pendant de longues périodes.



DENSITÉ OPTIMISÉE DES COUSSINS



Avec une assise plus souple pour une sensation plus agréable, et un support de siège plus ferme pour un soutien solide, les coussins de ce fauteuil de jeu se complètent pour vous offrir le meilleur des deux mondes, et ainsi un confort inégalé.



CUIR SYNTHÉTIQUE ÉCOLOGIQUE À DOUBLE TEXTURE



Pour obtenir le bon mélange de confort et de durabilité, les parties centrales du Razer Enki sont recouvertes de velours pour un confort plus raffiné, tandis que ses bords extérieurs sont doublés de cuir lisse pour mieux résister à l’usure quotidienne.



INCLINAISON RÉACTIVE DU SIÈGE ET ALLONGEMENT JUSQU’À 152⁰



Le mécanisme de ce fauteuil de jeu permet une inclinaison intuitive qui s’ajuste en fonction du poids, et ce afin que vous puissiez vous pencher en arrière et rester soutenu sans avoir à manipuler des boutons. De plus, son inclinaison réglable à 152° offre un positionnement flexible du siège qui vous permet de vous allonger aussi loin que vous le souhaitez.



COUSSIN HAUT DE GAMME EN MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME



Pour compléter votre confort pendant toute la journée, le Razer Enki est équipé d’un coussin de tête en velours qui épouse la forme de votre tête et de votre cou, offrant ainsi un soutien confortable à ces parties essentielles.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 499.94 euros.



