SAMSUNG nous propose une nouvelle TV : La Neo QLED QE50QN90A.



Le Neo QLED QE50QN90A signé Samsung, est un téléviseur 4K HDR embarquant les technologies Mini LED et Quantum Dots pour une expérience visuelle inoubliable. Haute luminosité, contrastes profonds et détails élevés, le spectacle se montre grandiose dans votre salon !











Technologie Quantum Mini LED



En utilisant des dizaines de milliers de Quantum Mini LED, 40x plus petites que des LED classiques, les téléviseurs Neo QLED garantissent une intensité lumineuse puissante tout en maximisant la précision des contrastes. Cette révolution technologique permet d'afficher des détails incroyables, à la fois dans les scènes très sombres et dans les zones très lumineuses.



Neo Quantum Processor 4K



Le nouveau Neo Quantum Processor 4K, rapide et puissant, offre la meilleure expérience TV en 4K UHD. Grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning, profitez de tous vos contenus en 4K UHD, quel que soit la source.



Quantum HDR 2000



La technologie Quantum HDR (High Dynamic Range) optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible peu importe le niveau de luminosité. Un contraste incomparable et un pic de luminosité jusqu'à 2000 nits.



100% du volume couleur



La technologie Quantum Dot garantit la meilleure image que nous avons jamais créée. A base de Quantum Dots, elle permet de reproduire parfaitement 100% du volume colorimétrique* pour offrir des couleurs riches et éclatantes.



Filtre anti-reflet



Ne laissez plus la luminosité du soleil interrompre un match en pleine journée, ou les reflets de la lampe gâcher votre film du soir. Grâce à la dalle anti-reflet du TV Neo QLED, profitez pleinement de votre expérience TV en toute circonstance.



Angles de vus élargis



Quelque soit votre position, la technologie Ultra Viewing Angle vous assure une image nette et précise.



Wide Viewing Angle



La technologie Wide Viewing Angle vous permet de profiter de couleurs plus réalistes et sans distorsion quelle que soit votre position.



OTS+ (Object Tracking Sound +)



Sensation garantie ! Avec la technologie OTS+, le son se déplace de manière dynamique suivant le mouvement des objets à l'écran, grâce aux haut-parleurs situés autour de l'écran. (70W - Système 4.2.2ch) OTS+ (Object Tracking Sound+) : *Technologie audio spatiale de reconnaissance d’objet+.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 30 mars 2022. Le prix est de : 989.95 euros.



SAMSUNG