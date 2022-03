ASUS nous propose un nouveau PC portable : Le ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-004W.



Décuplez vos possibilités avec le PC portable ASUS ROG Zephyrus Duo 16 équipé d'un écran tactile secondaire ScreenPad Plus ! Avec ses composants performants, son équipement haut de gamme et son écran de 16" Ultra HD 120 Hz, il offre un confort de jeu extrême !



















L’apogée du gaming



Jouez ou créez en étant à la pointe de la technologie grâce au nouveau processeur AMD Ryzen™ 9 de série 6000 et au GPU NVIDIA®GeForce RTX™ 3080 Ti pour ordinateur portable. Le Ryzen 9 offre des performances incroyables en matière de jeu et de multitâche, vous permettant de streamer et de venir à bout des projets les plus complexes, tandis que le puissant GPU Ampere avec commutateur MUX intégré garantit des fréquences d’image de premier ordre. Avec jusqu'à 4 To de stockage SSD PCIe® 4.0 ultra-rapide en RAID 0 et 64 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz, le tout nouveau Zephyrus Duo 16 2022 est un monstre multitâche qui offre des temps de chargement rapides pour l’ensemble de vos jeux et applications.



Traitement à haute puissance



Lorsque vous devez rendre de gros fichiers vidéo ou effectuer d'autres tâches intenses, vous pouvez compter sur la dernière génération de Ryzen™ 9 de série 6000. Ce processeur offre des performances multithread exceptionnelles, tout en conservant les meilleures capacités de jeu de sa catégorie.



Des graphismes boostés



Reposant sur l'architecture Ampère de NVIDIA, le RTX™ 3080 Ti est le GPU le plus puissant que nous ayons mis dans un ordinateur portable. Avec un TGP maximal de 165W et un accès aux dernières technologies comme le ray tracing et le DLSS, ce GPU peut offrir à la fois une haute résolution et des taux d'images élevés dans les derniers jeux AAA.



Obtenez plus avec MUX



Les ordinateurs portables gaming modernes utilisent des puces graphiques puissantes et dédiées pour des performances élevées, mais la plupart d'entre eux acheminent ces images via les cartes graphiques intégrées du processeur avant d'atteindre l'écran. Pour les jeux compétitifs, un switch MUX ouvre un mode GPU direct qui réduit la latence et augmente les performances de 9 % en moyenne.



Temps de chargement ultra-rapides grâce à la quatrième génération de SSD



Les deux SSD PCIe® gén. 4x4 NVM Express (NVMe) présentent une configuration RAID 0 pour un système plus rapide et réactif. Avec jusqu'à 4 To d'espace de stockage, cette interface PCI Express® possède une capacité amplement suffisante pour accueillir les projets multimédias et les bibliothèques de jeux les plus volumineux. Ses temps de chargement plus rapides via PCIe gén. 4 pour vos programmes et applications, impliquent que vous passiez moins de temps à attendre et donc plus de temps à jouer ou à travailler !



Multitâche nouvelle génération grâce à la RAM DDR5



Le multitâche est rapide et efficace notamment grâce à la mémoire DDR5 4800 MHz de 64 Go. Les joueurs et créateurs de contenus peuvent simultanément discuter avec leurs co-équipiers, jouer et diffuser leur partie en direct. En parallèle, les professionnels du multimédia gagnent en productivité grâce au fonctionnement fluide et rapide de chacun de leurs programmes. Les deux modules SO-DIMM sont facilement accessibles pour les mises à niveau futures.



Mini LED. Vibrance maximale



La technologie Mini LED assure un contraste plus profond et une luminosité plus élevée que les écrans LED traditionnels, ce qui permet d'obtenir une image qui se démarque de l’écran, certifiée VESA DisplayHDR™ 1000. Préparez-vous à être ébloui par des couleurs vives 100 % DCI-P3.



0dB Ambient Cooling, zéro distraction



Appréciez un refroidissement véritablement silencieux pour les charges de travail légères grâce à Ambiant Cooling 0 dB. Dans le cadre du mode de fonctionnement Silencieux, le système de refroidissement éteint l’ensemble des ventilateurs pendant l’accomplissement des tâches quotidienne pour dissiper la chaleur de manière passive. Ceci pour vous permettre de vous concentrer sur votre travail et de vous immerger dans vos films, le tout sans distraction. Si la température du processeur ou du processeur graphique augmente de nouveau, les ventilateurs s’allument automatiquement.



Deux écrans. Un appareil



Le Zephyrus Duo 16 révèle vraiment sa polyvalence lorsque vous l'emmenez en voyage. L'écran secondaire intégré vous permet d'avoir toujours un deuxième écran à disposition, tandis que la batterie de 90Wh et la charge USB Type-C™ vous permettent d'alimenter votre travail toute la journée. Une caméra infrarouge compatible avec Windows Hello permet de déverrouiller le PC en un clin d'œil.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 3 699.95 euros.



ASUS ROG