NZXT nous propose deux nouveaux périphériques Gamers : Le clavier Function et la souris Lift.



Le clavier NZXT Function est un clavier à profil bas composé d’un corps en aluminium et développé pour permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences en fonction de leurs propres préférences. Il offre les caractéristiques de personnalisation recherchées par la communauté des claviers custom, comme des switches interchangeables, un câble USB-C amovible et des rangées inférieures standard. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter leur clavier à la couleur, au son et à la sensation qu'ils recherchent.







Pour plus d'informations sur le clavier : Cliquez ICI.



Avec son design minimaliste, la souris ambidextre légère NZXT Lift s’adresse aux joueurs. Chaque souris Lift s’accompagne d’un capteur optique haut de gamme PixArt 3389 et de switches Omron qui lui confèrent vitesse et facilité d'utilisation, pour permettre aux joueurs de rester performants. Ces deux produits sont dotés d'un éclairage RGB pilotable via le logiciel NZXT CAM pour une personnalisation approfondie, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement synchroniser l'éclairage de leur PC avec celui de leur périphérique. En outre, des tapis de souris seront en vente sur NZXT.com dans trois tailles et couleurs différentes, permettant aux joueurs de personnaliser le style de leur setup.







Pour plus d'informations sur la souris : Cliquez ICI.



Dans les pays où NZXT BLD est présent, les utilisateurs peuvent personnaliser leur clavier Function et leur souris Lift, et se les faire envoyer directement. Les utilisateurs pourront changer les couleurs de base, les switches, les keycaps et les couleurs des câbles, puis se les faire envoyer avec des options non disponibles pour les claviers Function vendus dans le commerce. Les utilisateurs de souris Lift peuvent également acheter une souris originale et les câbles de leur choix.



NZXT