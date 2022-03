L'ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED est maintenant disponible.



Le Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582), doté d'un éblouissant écran principal OLED 4K et du ScreenPad Plus d'ASUS, est désormais disponible chez les revendeurs. Pour une vitesse et une productivité optimales, le Zenbook Pro Duo 15 OLED est équipé d'un processeur Intel Core i9 de 12e génération, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et de 32 Go de RAM.







Le Zenbook Pro Duo offre une flexibilité importante pour un flux de travail amélioré grâce à l'intégration transparente de l'écran secondaire 4K de 14 pouces avec l'écran principal et la surface de travail XXL.



L'écran principal 4K presque sans cadre du Zenbook Pro Duo 15 OLED mesure 15,6 pouces et maximise la surface de l'écran avec son rapport écran/corps de 93 % pour une expérience visuelle particulièrement intensive. Avec une luminosité de 440 nits et un pic de 550 nits, un fort taux de contraste de 1 000 000:1 et une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de 100 %, l'écran tactile OLED fait apparaître les couleurs de manière particulièrement réaliste et offre également des noirs riches et des blancs éclatants. Grâce à la validation PANTONE, les professionnels de la création peuvent également compter sur une grande précision des couleurs.



Pour une surface d'écran encore plus grande, le Zenbook Pro Duo 15 est équipé du ScreenPad Plus. L'écran secondaire de niveau IPS 4K est également équipé d'une fonction tactile pour un flux de travail agile. En outre, il fonctionne de manière presque transparente avec l'écran principal et atteint 100 % de l'espace couleur sRGB pour une excellente qualité d'image. L'inclinaison automatique du ScreenPad Plus à 9,5 degrés lors de l'ouverture du Zenbook réduit les reflets pour une meilleure lisibilité et un multitâche confortable.



Grâce à de nouvelles applications et à une fonction de glisser-déposer intelligente, l'interaction entre l'écran principal et l'écran secondaire est désormais encore plus rapide, plus intelligente et plus intuitive, car les fenêtres du ScreenPad Plus s'adaptent directement à la taille optimale. Il est également possible de placer du contenu sur la totalité de l'écran et de la zone du ScreenPad Plus, ce qui offre aux utilisateurs un espace de travail et de visualisation supplémentaire, par exemple avec des feuilles de calcul Excel étendues ou en surfant sur Internet. En outre, le logiciel ScreenXpert 2 offre de nombreuses fonctions pour optimiser les flux de travail, tandis que le panneau de configuration ASUS permet aux utilisateurs de contrôler précisément les applications créatives.



Performances élevées, équipement complet



L'ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED associe le puissant processeur Intel Core i9-12900H avec 14 cœurs et 20 threads à un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 et 32 Go de mémoire LPDDR5 pour des performances maximales et une qualité graphique imbattable, le ray tracing en temps réel dans les jeux et les applications graphiques. En outre, l'appareil est équipé d'un SSD PCIe de 1 To et offre ainsi une mémoire interne importante et rapide pour de nombreux projets créatifs ou de grandes collections de jeux. La charnière ErgoLift, le soulèvement de l'écran secondaire et le système de refroidissement optimisé permettent des performances durables pour un travail confortable et fluide, même avec des tâches exigeantes.



Grâce à une autonomie de batterie allant jusqu'à 8 heures, les utilisateurs peuvent travailler sur leurs projets ou profiter des meilleurs divertissements en déplacement, malgré les performances élevées et les deux écrans haute résolution. Pour la connexion aux périphériques, le Zenbook Pro Duo 15 OLED dispose d'une grande variété de ports - notamment deux ports Thunderbolt 4 USB-C qui prennent en charge les transferts de données rapides ainsi que Power Delivery et DisplayPort, ainsi qu'un port HDMI 2.1 et un combo audio.



Disponibilité et Prix



L'ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) est désormais disponible en Allemagne à partir de 2 199 euros.



