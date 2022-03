MSI nous propose un nouvel écran PC : Le MSI MPG ARTYMIS 273CQRX-QD.



MSI a présenté l'écran à cristaux liquides MPG ARTYMIS 273CQRX-QD de 27 pouces pour le jeu, doté d'une dalle incurvée à 1 000R.











L'écran LCD de jeu, qui a été dévoilé au niveau international la semaine dernière, comprendra un panneau incurvé de 1 000 R avec un champ de vision presque identique à celui de l'œil humain. L'écran offre une résolution de 2 560 x 1 440 points, une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. FreeSync Premium Pro est compatible avec la technologie de synchronisation de l'affichage.



Un produit compatible avec "MSI QD Premium Color" qui utilise la technologie des points quantiques et se vante de l'expression de la plus large gamme de couleurs disponible dans un écran à cristaux liquides de jeu. La couverture de la gamme de couleurs est de 98 % sRGB, 93 % Adobe RGB et 95 % DCI-P3, et la norme HDR est conforme à la norme HDR 400 de VESA. Vous pouvez visualiser des images vivantes et réalistes. Parmi les autres paramètres fondamentaux, citons une luminosité maximale de 400 cd/m2 (530 cd/m2 avec HDR), un rapport de contraste de 3 000 : 1 et un angle de vision horizontal et vertical de 178 °. En outre, il dispose d'une capacité KVM qui permet de partager un clavier et une souris entre deux PC.



Il y a quatre entrées : DisplayPort1.2a sur un côté, HDMI2.0b sur l'autre et USB Type-C (mode DP Alt) sur un côté. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à ce communiqué global.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D