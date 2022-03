Kingston Technology leader mondial des SSD en Channel en 2021.



Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. spécialisée dans les mémoires flash et leader mondial des produits et solutions technologiques de mémoire, annonce qu'elle a clôturé l'année 2021 couronnée de succès en occupant la première place en termes de parts de marché des unités SSD dans le Channel mondial. Jusqu’au quatrième trimestre 2021, la demande de SSD est restée élevée en raison de la croissance continue dans les secteurs des particuliers, des entreprises et des équipementiers. En octobre, Kingston a également élargi son portefeuille en lançant deux nouveaux SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 grand public aux performances élevées, le KC3000 et le Kingston FURY Renegade.







Les données sur les parts de marché fournies par la société d'analyse TRENDFOCUS montrent que Kingston est le premier fournisseur de SSD grand public dans le Channel, avec 22,2 % de parts de marché unitaires et 22,3 millions de SSD grand public livrés en 2021 dans ce même canal. Rien qu'au quatrième trimestre, la part de marché de Kingston sur le segment des SSD grand public a atteint 26,8 %, ce qui représente une croissance annuelle solide malgré la pénurie de composants. Selon TRENDFOCUS, le nombre total d'unités SSD pour les particuliers a augmenté de 12,4% par an en 2021. Les unités de PC portables ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, tandis que les PC fixes ont augmenté de 1 % au cours de la même période, ce qui témoigne de l'adoption rapide des SSD par les particuliers, principalement en raison de leurs performances, de leur taille et de leur faible consommation d'énergie. Kingston conserve un avantage concurrentiel en travaillant en étroite collaboration avec ses fournisseurs, ses partenaires et ses clients afin de rester flexible et de s'adapter à des besoins et des conditions de marché en constante évolution.



« L'année 2021 a vu une progression de près de 9 % des expéditions totales de PC[1], soit le volume le plus élevé expédié depuis 2014. Le passage de la demande de PC à des modèles économiques a amplifié un taux de raccordement de SSD déjà élevé sur les ordinateurs portables et a continué à alimenter les opportunités de croissance. » déclare Don Jeanette, Vice Président chez TRENDFOCUS.



« Les résultats de l'étude 2021 confirment la présence et la position croissantes de Kingston sur le marché des SSD, » déclare Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. « Alors que nous célébrons notre 35e anniversaire, Kingston montre qu’il est un fabricant constant et fiable de solutions de stockage hautes performances. Au cours de la dernière décennie, nous avons continué à consolider notre portefeuille de produits avec des offres SATA fortes ainsi que des solutions NVMe distinctes optimisées pour les ordinateurs portables et fixes. Il faut toute une équipe pour accomplir cet exploit et nous remercions nos partenaires, fournisseurs et clients et partageons notre succès avec eux. »



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



KINGSTON