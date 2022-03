ARCTIC des nouveaux ventirad CPU : Les Alpine 17 et Alpine 17 CO.



ARCTIC, l'un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants PC à faible niveau sonore, présente aujourd'hui les Alpine 17 et Alpine 17 CO, une paire de refroidisseurs à air compacts conçus exclusivement pour le socket Intel LGA1700. Avec la sortie de ses nouveaux refroidisseurs Alpine, ARCTIC présente une option abordable pour les utilisateurs qui cherchent à refroidir leurs processeurs Alder Lake. Les successeurs de la série Alpine 12 conservent son design classique de dissipateur radial, mais sont spécifiquement construits pour le socket LGA1700.







L'ailette en Y du refroidisseur assure une répartition optimale de la chaleur dans le dissipateur, tandis que la dissipation de la chaleur est considérablement améliorée par la grande surface de l'Alpine 17 et le débit d'air élevé. Avec une faible hauteur d'installation de seulement 68,2 mm, les Alpine 17 et Alpine 17 CO sont des choix idéaux pour la plupart des systèmes tout-en-un ainsi que pour les petits boîtiers (Mini-ITX, µATX etc.).











Aucun kit de montage n'est nécessaire pour installer les Alpine 17 et Alpine 17 CO. En effet, aucun outil n'est nécessaire : les refroidisseurs sont livrés avec de la pâte thermique MX-4 pré-appliquée et des goupilles pré-montées, ce qui rend l'installation sans effort, même pour les débutants. Son ventilateur de 92 mm peut être contrôlé par PWM. Avec sa large plage de vitesse, le ventilateur garantit une flexibilité d'utilisation et des performances de refroidissement équilibrées et efficaces.











Pour un fonctionnement continu : Alpine 17 CO



La variante CO est encore plus puissante : le régime plus élevé de l'Alpine 17 CO s'accompagne d'une meilleure performance de refroidissement. Spécialement conçu pour un fonctionnement continu, le double roulement à billes haute précision de l'Alpine 17 CO permet à la fontaine de durer jusqu'à cinq fois plus longtemps que les fontaines équipées de roulements standard.



Disponibilité et Prix



Chaque nouveau Alpine Cooler bénéficie d'une garantie de 6 ans. Les Cooler sont disponibles dès aujourd'hui dans la boutique en ligne, sur Amazon.co.uk et dans les magasins. L'Alpine 17 a un prix de : 13.99 euros ; l'Alpine 17 CO de : 14.99 euros.



TECHPOWERUP