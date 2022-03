Le débit et le flux d'air dans une tour sont d'une importance cruciale pour bien refroidir une configuration

Si un beau boitier fait toujours envie, il faut souvent aussi composer avec son refroidissement et son flux d'air, afin que l'ensemble de la configuration soit bien refroidie. Mais alors que privilégier dans le choix d'un boitier ? Nous avions déjà abordé ceci au travers d'un article qui a été énormément consulté sur l'optimisation du refroidissement d'une tour, et qui est toujours d'actualité. Néanmoins, nous vous proposons également de faire une petite mise à jour avec un exemple de boitier de chez be quiet!, sous le joli nom de Silent Base 802, que nous avons également testé, et qui est à la base de notre configuration de tests actuelle :

Le bon débit d’air pour une tour aérée

Un bon flux d'air se caractérise par trois éléments : le volume d’air aspiré par les ventilateurs , le flux généré par les ventilateurs des composants internes et la capacité des ventilateurs à expulser l’air du boîtier.



Ce système de ventilation est la plupart du temps complété par différentes ouvertures placées sur le boîtier. Comme expliqué précédemment, une mauvaise circulation de l'air entraîne des températures plus élevées dans le boîtier.



Et les conséquences sont nombreuses : dégradation des performances, arrêt d'urgence et, dans le pire des cas, détérioration du matériel. En outre, certains ventilateurs peuvent tourner à une vitesse excessive, ce qui entraîne une augmentation du volume sonore. Un flux d'air bien pensé, en revanche, permet d'obtenir un système plus silencieux en utilisant les ventilateurs à bas régime et de manière plus ciblée.

