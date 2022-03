AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin Edition : 22.3.1. Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version d'AMD Software Adrenalin. Dans la version 22.3.1, la société supprime le mot "Radeon" du nom et introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la Radeon Super Resolution (RSR), la Radeon Image Sharpening (RIS) pour les applications de bureau, une mise à jour d'AMD Link qui permet désormais à quatre joueurs de se joindre à distance et de jouer en mode multijoueur, ainsi qu'une mise à jour de l'interface du logiciel AMD qui comprend des notifications Toast améliorées.







Parmi les problèmes corrigés, citons l'absence d'effets de transparence DWM pour certains utilisateurs sous Windows 10, des sélections de préréglages incorrectes après une mise à jour du pilote dans la page AMD Software Tuning, des temps de chargement de jeu plus longs que prévu dans Forza Horizon 5 avec un ray tracing moyen ou élevé activé, et des performances incohérentes lorsque Radeon Chill est activé pour SteamVR.



Prise en charge de :



- Technologie Radeon Super Resolution (RSR) - RSRGD-197 est une fonction de mise à l'échelle spatiale intégrée au pilote qui repose sur le même algorithme que la technologie AMD FidelityFX Super ResolutionGD-187. Elle offre une résolution quasi-native et des performances accrues dans des milliers de jeux qui s'exécutent en mode plein écran exclusif sur les cartes graphiques discrètes AMD RDNA et plus récentes.

- AMD Link - La mise à jour de la fonction AMD Link Play permet désormais à quatre utilisateurs de se connecter à un PC équipé de cartes graphiques AMD Radeon à partir d'un PC, d'un téléphone, d'une tablette ou d'un téléviseur fonctionnant sous Android ou Windows pour jouer à des jeux multijoueurs locaux. AMD Link introduit également des touches de raccourci personnalisables, permettant aux joueurs d'utiliser leurs appareils pour contrôler leur expérience de jeu. AMD Link est désormais accessible depuis la boutique Microsoft et peut être téléchargé en tant qu'application autonome sur les PC non basés sur AMD, invitant un éventail encore plus large d'utilisateurs et de matériels à rejoindre un cloud de jeu personnel.GD-159

- Radeon Image Sharpening (RIS) - La dernière version de RIS permet d'améliorer la netteté et la clarté des images dans les jeux qui ont été adoucies par la mise à l'échelle et le post-traitement. Elle peut désormais être utilisée pour améliorer les images dans la lecture de vidéos et d'autres applications de productivité d'un simple clic.

- Téléchargements plus rapides - Gagnez du temps et réduisez la taille du téléchargement des pilotes lors de la mise à jour du logiciel AMD : Adrenalin Edition directement depuis l'application, en téléchargeant et en installant uniquement les fichiers qui doivent être mis à jour sur le PC.

- Amélioration des notifications Toast - Permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu plus clair des fonctionnalités clés qui sont activées ou désactivées lorsqu'ils lancent un jeu.



Problèmes corrigés



- Certains utilisateurs du système d'exploitation Windows 10 peuvent constater l'absence de l'effet aero de transparence des fenêtres.

- Sur certains produits graphiques AMD tels que le Radeon RX 6800 XT Graphics, la page Tuning du logiciel AMD : Adrenalin Edition peut afficher des sélections de préréglages incorrectes après l'installation de la dernière version du logiciel AMD : Adrenalin Edition.

- Lorsque vous jouez à Forza Horizon 5 sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6800 Graphics, des temps de chargement plus longs que prévu peuvent être constatés lorsque le Ray Tracing est activé et réglé sur le paramètre de qualité de Ray Tracing moyenne ou élevée.

- L'activation de Radeon Chill pour SteamVR peut entraîner des performances incohérentes.

- Après avoir désactivé la fonction Hotkeys dans le logiciel AMD : Adrenalin Edition, certaines touches de raccourci fonctionnent toujours pour certains utilisateurs lorsqu'ils redémarrent leur système.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP