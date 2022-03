Robert Hallock d'AMD confirme l'absence d'overclocking manuel du CPU pour le Ryzen 7 5800X3D.



Dans un livestream parlant des CPU mobiles d'AMD avec HotHardware, Robert Hallock a fait la lumière sur les rumeurs concernant l'absence d'overclocking manuel sur le Ryzen 7 5800X3D. Selon les rumeurs précédentes, ce que TechPowerUp ! a confirmé avec nos propres sources, le Ryzen 7 5800X3D d'AMD ne prend pas en charge l'overclocking manuel du CPU et AMD a demandé à ses partenaires de cartes mères de supprimer ces fonctionnalités dans l'UEFI. D'après le livestream, ces CPU sont dits hard locked, donc il n'y a pas de solution de contournement quand il s'agit d'ajuster le multiplicateur du CPU ou le Voltage, mais au moins AMD a une bonne raison pour cela.







Il s'avère que le V-Cache 3D est limité en tension à un maximum de 1,3 à 1,35 volts, ce qui signifie que la tension d'accélération régulière des cœurs de CPU Ryzen individuels, qui peut atteindre 1,45 à 1,5 volts, serait trop élevée pour le V-Cache 3D. C'est pourquoi AMD a mis en place des restrictions pour ce CPU. Cependant, l'Infinity Fabric et le bus mémoire peuvent toujours être overclockés manuellement. La tension plus faible permet également d'expliquer pourquoi le Ryzen 7 5800X3D a des horloges plus basses, car il est possible que les tensions plus élevées soient nécessaires pour atteindre les fréquences plus élevées.



Cela dit, Robert Hallock a tenu à mentionner que l'overclocking est une priorité pour AMD et que le Ryzen 7 5800X3D est un cas unique en ce qui concerne ces limitations. La raison en est qu'AMD est limitée par la technologie de fabrication dont elle dispose aujourd'hui, mais qu'elle a voulu mettre cette technologie à la disposition des consommateurs dès maintenant, plutôt que d'attendre la prochaine génération de processeurs. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un changement dans le modèle commercial d'AMD, car les futurs processeurs d'AMD comprendront l'overclocking.



Hallock a également expliqué pourquoi AMD n'a pas opté pour un plus grand nombre de cœurs pour son premier processeur 3D V-Cache, et cela est dû au fait que la plupart des charges de travail en dehors des jeux n'en tirent pas un grand bénéfice. Cela est dû en grande partie à la façon dont les différentes applications utilisent la mémoire cache et lorsqu'il s'agit de jeux, une grande partie des données sont réutilisées, ce qui est un scénario parfait pour un grand cache, alors que quelque chose comme un logiciel de montage vidéo, ne peut pas profiter d'un grand cache de la même manière. Cela signifie que le secret d'AMD pour améliorer les performances des jeux est que davantage de données de jeu se retrouvent plus près du CPU, ce qui se traduit par une latence de 12 ns pour que le CPU récupère ces données dans le cache L3, contre 60-80 ns lorsque les données doivent être récupérées dans la RAM. Si l'on ajoute à cela la bande passante plus élevée du cache, il est logique que le cache supplémentaire contribue à améliorer les performances des jeux.



Pour plus de détails, veuillez consulter la vidéo : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP