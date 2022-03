Mais qu'est-ce qu'un pic de charge ? En quoi est-ce important de savoir ce qu'il se passe lors de ces quelques fractions de secondes ?

En fait, lors du choix d'une alimentation, de nombreux paramètres doivent être pris en compte, et pas seulement la puissance maximale en charge théorique de la configuration. En effet, des pics de charge peuvent apparaître, et ils peuvent être néfastes sur le matériel, s'ils ne sont pas compris ou même anticipés sur le fonctionnement de la configuration.

Comme nous travaillons depuis des années avec be quiet!, il nous a été important de vous faire comprendre cette problématique. Et cela tombe bien, puisque la marque vous propose un documentaire sur cette dernière, avec des exemples concrets sur ce que vous pourriez retrouver en pratique :

Qu’est-ce qu’un pic de charge ?

Soudain, l'écran devient noir. Quelle qu'en soit la cause, si le PC s'éteint de lui-même en cours de fonctionnement, cela indique souvent un problème matériel. Un dysfonctionnement qui peut venir du bloc d'alimentation (PSU), parfois en service depuis plusieurs années et qui n'a pas été remplacé lors du dernier changement de matériel. Des pics de charge sporadiques peuvent être à l'origine de ces problèmes, mais au fait, qu'est-ce qu'un pic de charge dans un PC ?



Un pic de charge est une hausse momentanée de la consommation d'énergie due à une charge système élevée dépassant les spécifications TDP (Thermal Design Power) du processeur ou de la carte graphique. Supposons que l'alimentation ne soit pas conçue pour ces pics de puissance. Dans ce cas, les circuits de protection intégrés à l'alimentation, tels que l'OPP (protection contre les surcharges) et l'OCP (protection contre les surintensités), déclenchent l'arrêt de l'alimentation en toute sécurité, avant que les composants ne soient endommagés. De tels circuits sont aujourd'hui intégrés dans la plupart des blocs d'alimentation de marque. Mais le déclenchement de l'arrêt de l'alimentation à un instant précis dépend de nombreux facteurs.



Les circuits de protection du bloc d'alimentation provoquent un arrêt sécurisé lorsque la puissance totale disponible de l'alimentation sur les rails 12 V est dépassée d'une valeur spécifique, pendant une période définie qui est de l'ordre de la milliseconde. Une situation qui peut arriver avec les jeux gourmands en énergie, où le processeur et la carte graphique nécessitent beaucoup de puissance simultanément. Si l'alimentation s'avère sous-dimensionnée, le système s’arrête.



Les alimentations be quiet! intègrent ce paramètre puisqu'elles sont conçues pour fonctionner avec une augmentation de la demande de puissance d'environ 120 à 130 % pendant approximativement vingt millisecondes avant leur mise en sécurité. Cet état ne provoque toutefois pas de dommages à long terme ; après un tel arrêt d'urgence, vous pouvez continuer à utiliser votre PC normalement. Il est néanmoins nécessaire d'envisager le remplacement de votre bloc d'alimentation, surtout si vous venez d'installer une nouvelle carte graphique haut de gamme. Sinon, il y a de fortes chances que le système s'éteigne de nouveau rapidement, en raison d'une surcharge.

