Depuis le temps que nous testons les produits be quiet!, il serait intéressant de comprendre comment la marque teste et développe ses différentes références et comment les chiffres annoncés sont mesurés.

Bien que nous ayons déjà à l'époque fait une interview de la marque sur les systèmes de refroidissement, nous vous proposons aujourd'hui un petit documentaire sur la conception et le développement de leurs boitiers.

Qu'il s'agisse d'un boîtier PC, d'un bloc d'alimentation, d'un ventilateur ou d'un refroidisseur, tous nos produits sont développés en interne. Nous veillons à ce qu'aucun produit be quiet! ne soit vendu sous une autre marque, quelle qu’elle soit. Lorsque nous concevons un produit, son design et sa fonctionnalité revêtent à nos yeux une importance égale.



Pour répondre aux normes extrêmement rigoureuses que nous nous sommes fixées, nos équipes, installées au sein de notre siège en Allemagne, coopèrent très étroitement avec les services et les usines basés en Asie, afin de contrôler l'ensemble du processus de développement des produits, et ce de la première ébauche à la production en série. La question de la durabilité du matériel s'avère particulièrement complexe compte tenu de l'évolution rapide des besoins des composants haut de gamme au cours de ces dernières années, soulevant des problématiques spécifiques en matière de conception de boîtier.



Les enjeux sont les suivants : quels sont les critères à définir lors du développement d'un produit alors que nous ignorons encore, à ce moment-là, quelles seront les caractéristiques techniques des prochaines générations de matériel ?

Accédez au documentaire