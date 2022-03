Ce module de calage en cuivre pour GeForce RTX fait chuter les températures de la GDDR6X de 46 °C.



Avez-vous entendu parler de DandyWorks ? Nous non plus. C'est dommage, car ce YouTubeur technologique en herbe connaît son sujet et a également un bon sens de la comédie. Il s'intéresse aux crypto-monnaies et aux jeux sur PC et était préoccupé par les températures élevées (jusqu'à 110 °C) de la mémoire GDDR6X de son ASUS GeForce RTX 3070 Ti TUF GAMING.







La mémoire GDDR6X utilisée sur les cartes graphiques haut de gamme Ampere fonctionne à des fréquences d'horloge ridicules et, comme pour tout circuit intégré cadencé au maximum, elle devient super chaude. DandyWorks était tellement inquiet qu'il a décidé de faire quelque chose. Après avoir démonté la carte, il s'est lancé dans un processus minutieux de modification de son système de refroidissement, en commençant par appliquer soigneusement du ruban Kapton isolant autour des puces mémoire pour les protéger au cas où l'une de ses cales en cuivre extrêmement conductrices se détacherait.







En effet, il a nettoyé les restes des coussinets thermiques de mauvaise qualité inclus dans la mémoire GDDR6X et les a remplacés par des cales en cuivre massif achetées sur Internet. Ce n'était pas une mince affaire ; en plus de l'effort d'application du ruban isolant Kapton, il a dû poncer un peu les cales car elles étaient trop épaisses et leurs bords étaient trop tranchants pour être sûrs. Le ponçage a également produit de la poussière de cuivre conductrice, qu'il a dû laver.



Après avoir appliqué le ruban adhésif, la pâte thermique, les cales, puis encore de la pâte thermique entre les cales et le dissipateur de chaleur spécial mémoire de la carte TUF GAMING, il a revissé le tout et chargé un test de stress : L'extraction d'Ethereum. L'extraction d'Ethereum est l'une des charges de travail les plus spécifiques à la mémoire que l'on puisse exécuter sur un GPU, et c'est donc un test de stress parfait pour sa modification du refroidissement.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Comme l'espère DandyWorks, les résultats parlent d'eux-mêmes : alors que la mémoire de la carte a atteint 110 °C presque immédiatement avec les coussinets thermiques d'origine, sa carte modifiée était toujours à 64 °C même après près de trois heures de tentative de frappe de monnaie numérique. Il s'agit d'une baisse incroyable des températures, alors chapeau bas à DandyWorks pour cette modification de GPU habilement exécutée.



En ce qui concerne les avantages pratiques de la modification, ils ont surtout trait à l'allongement de la durée de vie de la carte. Il est possible que DandyWorks puisse overclocker la mémoire encore plus, mais la mémoire GDDR6X n'est pas connue pour overclocker particulièrement bien, probablement parce que NVIDIA l'a déjà poussée à bout dans la configuration de base.



