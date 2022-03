CORSAIR nous propose un nouveau boitier PC : Le iCUE 5000T RGB (Blanc).



Les courbes profilées du CORSAIR iCUE 5000T RGB et les 208 LED RGB paramétrables individuellement rendent votre PC unique tandis que son système CORSAIR RapidRoute et son intérieur spacieux facilitent l’assemblage.



















Faites forte impression



Attirez les regards grâce au design et au style uniques du 5000T RGB. Les contours et accents angulaires distinctifs, complétés par un éclairage RGB intégré, lui offrent une esthétique inimitable.



UN SPECTACLE LUMINEUX À CHAQUE ANGLE



Avec 160 LED RGB intégrées dans les panneaux avant, supérieur et inférieur ainsi que 48 LED paramétrables individuellement présentes dans les ventilateurs inclus, vous profitez en permanence d’un magnifique éclairage multizone qui chassera votre ennui.



POTENTIEL DE REFROIDISSEMENT INÉGALÉ



L’intérieur spacieux permet d’accueillir jusqu’à dix ventilateurs de 120 mm ou quatre de 140 mm, ainsi qu’un radiateur de 360 mm avec des ventilateurs jusqu’à 60 mm d’épaisseur à l’avant ou sur le côté, et un radiateur de 360 mm avec des ventilateurs jusqu’à 85 mm d’épaisseur en haut.



Panneaux à flux d’air amovibles



Les panneaux maillés à l’avant et au-dessus sont optimisés pour un flux d’air élevé et amovibles pour un entretien aisé.



PANNEAUX LATÉRAUX ARTICULÉS SANS OUTIL



Profitez de l’accès à votre système avec un panneau articulé en verre trempé qui met en valeur vos composants et l’éclairage et un panneau articulé en acier à l’arrière.



Système de gestion des câbles RapidRoute



Permet d’acheminer facilement et rapidement les câbles principaux via un seul canal caché, avec un espace de 30 mm situé derrière la carte mère pour tous vos câbles.



Panneau avant E/S moderne



Accédez facilement à vos connexions, notamment à un port USB 3.1 Type C, à quatre ports USB 3.0 et à une prise audio/micro combinée.



TOUS VOS BESOINS DE STOCKAGE COUVERTS



Deux plateaux de disque combinés et trois fixations de disque SDD permettent de multiples combinaisons SSD et de disques durs avec jusqu’à cinq SSD 2,5’’ et deux disques durs 3,5’’.



Supports pour ventilateur personnalisables



Le plateau de carte mère est doté de supports pour ventilateur personnalisables pour installer latéralement jusqu’à 3 ventilateurs de 120 mm ou un radiateur de 360 mm, ce qui fait naître des options de refroidissement flexibles.



Pour voir la fiche technique : CLiquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 419.95 euros.



CORSAIR