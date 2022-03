MSI nous propose un nouvel écran PC : Le MSI Optix G251PF.



Visualisez votre victoire avec le moniteur de jeu esports Optix G251PF de MSI. Doté d'une fréquence de rafraîchissement de 165hz, d'un temps de réponse GTG de 1ms et d'une dalle IPS rapide, l'Optix G251PF vous donnera l'avantage compétitif dont vous avez besoin pour terrasser vos adversaires. Profitez d'un gameplay extrêmement fluide et sans larmes grâce à la technologie intégrée NVIDIA G-Sync Compatible lorsqu'elle est associée à une carte graphique NVIDIA compatible.















Voir chaque moment

Le plus clairement possible



L'écran IPS rapide offre aux joueurs un temps de réponse GTG ultra rapide de 1 ms, ce qui réduit considérablement les risques de flou à l'écran. La clarté de l'image vous donnera certainement un avantage concurrentiel pour prendre des décisions précises dans les jeux rapides.



LE TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT PARFAIT



Défiez n'importe quel jeu sans déchirure d'écran, bégaiement, scintillement ou artefacts. La compatibilité G-SYNC adapte dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l'écran à la fréquence d'images du GPU.



FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT 165HZ +

TEMPS DE RÉPONSE 1MS gtg



Les moniteurs Optix sont équipés d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et d'un panneau à temps de réponse de 1 ms GTG, ce qui présente le plus d'avantages dans les genres de jeux rapides tels que les jeux de tir à la première personne, les combattants, les simulations de course, la stratégie en temps réel et les sports. Ces types de jeux nécessitent des mouvements très rapides et précis. Un écran à taux de rafraîchissement ultra-élevé et à temps de réponse rapide vous donnera une longueur d'avance sur vos concurrents.



L'affichage le plus vivant



Le moniteur de jeu MSI est équipé de la technologie HDR qui permet de produire des images plus détaillées, avec une gamme de couleurs plus étendue, et dont l'aspect est plus proche de ce que voit l'œil humain par rapport à un moniteur traditionnel.



COULEUR VRAIE



Les moniteurs de jeu de la série Optix ont une plus grande couverture du gamut par rapport aux moniteurs généraux. Les couleurs et les détails du jeu seront plus réalistes et raffinés, poussant l'immersion à ses limites.



TAILLÉ SUR MESURE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT



Le moniteur MSI Optix Gaming est conçu pour vous offrir le plus grand confort possible lorsque vous jouez. Grâce aux réglages d'inclinaison (-5°~20°), d'abaissement et de relèvement (0~100mm), de pivotement (-75°~75°) et de rotation (-90°~90°), vous pouvez facilement modifier la position de l'écran pour une ergonomie maximale et une expérience visuelle optimale.



178 DEGRÉS DE

GRAND ANGLE DE VISION



Grâce à leur grand angle de vision, les moniteurs de jeu MSI offrent une plus grande marge de manœuvre pour placer votre moniteur dans votre installation sans renoncer à une expérience visuelle optimale. Les couleurs et les détails resteront nets sous un plus grand nombre d'angles par rapport aux autres moniteurs dont l'angle de vision est plus réduit.



D'un bout à l'autre



Avec un cadre super étroit, profitez de la meilleure immersion possible dans les jeux les plus récents grâce à une configuration multi-moniteur à 180 degrés. Profitez d'une meilleure continuité entre les écrans tout en jouant à des jeux, en travaillant ou en utilisant l'informatique en général.



Technologie anti-scintillement



Les écrans génériques ont normalement un taux de scintillement d'environ 200 fois par seconde, ce qui est imperceptible à l'œil nu, mais peut causer de la fatigue à la longue. La technologie Anti-Flicker de MSI offre une expérience visuelle très confortable en réduisant la quantité de scintillement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



