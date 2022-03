Muskin annonce les disques durs solides M.2 NVMe de la série Redline Vortex.



Mushkin Enhanced MFG - un concepteur et fabricant leader de produits informatiques haute performance et haute fiabilité, a lancé aujourd'hui sa nouvelle série Redline VORTEX de disques durs solides NVMe haute performance. Doté d'une étiquette de dissipation thermique en carbone nano, le Redline Vortex offre un débit colossal allant jusqu'à 7415 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 6 800 Mo/s en écriture séquentielle. En combinaison avec le Dynamic SLC Caching et le DRAM Cache Buffer, le Redline Vortex vous donne un coup de pouce de performance nécessaire pour les créateurs de contenu, les joueurs et les professionnels.







La série Redline VORTEX, alimentée par le contrôleur IG5236 (Rainier) d'Innogrit, présente la prochaine évolution de l'interface PCI-Express Gen4 offrant une gamme impressionnante de performances, de sécurité et de fiabilité. Elle offre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles jusqu'à 10 fois supérieures à celles de certains disques SSD SATA et jusqu'à 50 fois supérieures à celles de certains disques durs traditionnels.







Caractéristiques et spécifications :



- Capacités : 512 Go, 1 To et 2 To,

- Séquentiel maximum : Jusqu'à 7415 Mo/s (lecture) / 6800 Mo/s (écriture),

- Aléatoire 4 Ko : 730 000 IOPS (lecture) / 1 500 000 IOPS (écriture),

- Dimensions : 22 mm x 80 mm X 2,25 mm,

- Garantie : Garantie limitée de 5 ans.



Les Prix :



- 2 To : Pas de prix pour le moment.

- 1 to : 124.99 Dollars,

- 512 Go : 77.99 Dollars.



TECHPOWERUP