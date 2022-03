Nouveaux drivers 4.0 pour les chipsets et processeurs AMD.







AMD vient de publier de nouveaux drivers pour les chipsets et processeurs de la marque. Ce nouveau pack AMD Chipset Drivers est numéroté 4.03.03.431 contre 3.10.08.506 pour la précédente version de l'automne 2021.







Le changelog est toutefois assez peu fourni puisqu'il mentionne uniquement la correction de problèmes avec le pilote Platform Security Processor (PSP) et avec la traduction de certains textes en russe... De plus, la majorité des pilotes inclus dans le pack ont été mis à jour afin de corriger de nombreux bugs supplémentaires si l'on en croit les notes de version au format texte présentes dans les répertoires d'installation.



AMD évoque également une nouvelle version, la 7.0.4.4, du profil énergétique Ryzen Power Plan sans préciser malheureusement ce que cela change dans la pratique.



Toutefois, le principal intérêt de ces Chipset Drivers 4.0 semble en réalité se trouver dans le support de nouveaux matériels AMD et plus exactement des APU mobiles Ryzen 5000U Series (Barcelo) et Ryzen 6000 Series (Rembrandt) dont la partie graphique est justement également prise en charge depuis les drivers Radeon Software 22.2.2 de février.



D'après nos constatations, on trouve aussi la trace dans le script d'installation de ces Chipset Drivers 4.0 d'un pilote AMD USB 4.0 mais ce dernier n'est pas encore présent dans le pack. Cela montre en tout cas qu'AMD y travaille. Pour rappel, la norme USB 4.0 devrait normalement faire son apparition chez AMD dans les processeurs Ryzen 7000 Series (nom de code Raphael) prévus pour la fin d'année 2022. Les CPU Raphael introduiront plusieurs autres nouvelles technologies comme la microarchitecture Zen 4 gravée en 5 nm, le socket AM5, la mémoire DDR5, le bus PCI Express 5.0 et pourraient aussi voir se généraliser l'intégration d'une solution graphique (de type RDNA 2) sur toutes les puces.



Téléchargement



- Drivers AMD Chipset Drivers 4.03.03.431 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS