Présentation de notre tout nouveau bureau gamer KLIM K140.



Aujourd'hui est un grand jour pour KLIM car nous lançons notre tout premier bureau gamer ! En tant que client privilégié, en plus de vous informer de cette sortie, nous vous offrons la possibilité d’avoir le KLIM K140.











Le bureau gamer KLIM K140 comprend tout ce dont vous avez besoin pour garder votre bureau propre et agréable. Son crochet pour casque vous permet non seulement de gagner de la place mais aussi de préserver votre casque (fini les câbles qui s’emmêlent !).



Son design élégant et son éclairage RGB réglable en font LE choix idéal pour améliorer votre setup.



Nous avons aussi inclus avec un tapis de souris XL pour que vous puissiez jouer dans les meilleures conditions !



Ses 140 x 60 cm vous offrent tout l’espace qu’il vous faut, que ce soit pour installer votre matériel ou pour étendre vos jambes dessous. Vous pouvez mettre plusieurs écrans dessus et avoir encore largement la place pour vos autres périphériques et accessoires. Grâce à la position des pieds de support, ces derniers ne gêneront pas vos jambes et vous aurez en plus de la place pour y placer votre tour (entre autres).



Le porte-gobelet vous permet de toujours avoir de quoi boire à portée de main et d'éviter les renversements accidentels sur votre clavier ou votre souris.



Grâce aux crochets et aux supports inclus, vous pouvez cacher tous les câbles et les faire passer par les deux trous pour câbles prévus à cet effet. Fini les câbles gênants en jeu ou ruinant l’esthétique de votre setup !



STRUCTURE MÉTALLIQUE ROBUSTE + GARANTIE DE 20 ANS



Vous passez probablement d'innombrables heures à votre bureau comme sur votre chaise, à travailler ou à jouer. Il doit donc être à la fois résistant et confortable. Le KLIM K140 est fabriqué uniquement avec des matériaux de haute qualité pour garantir qu'il résistera à l'épreuve du temps. Il supporte un poids maximal de 100 kg. Nous avons une telle confiance en lui que nous offrons dessus une garantie incroyable de 20 ans !

FACILE À MONTER + PLATEAU EN 2 PARTIES



Le bureau est très facile à assembler et livré avec tous les outils nécessaires. Le plateau est divisé en deux parties, ce qui le rend beaucoup plus facile à transporter. Une fois monté, il y aura certes une fine ligne au milieu, mais pas d'inquiétude : elle ne sera pas visible une fois que vous aurez placé le tapis de souris XL inclus dessus ! De plus, si vous avez besoin d'aide, notre équipe d'experts est disponible pour vous 24/7.



Disponibilité et Prix



Il est déjà disponible chez AMAZON : Cliquez ICI.



Le prix est de : 199.97 euros. En ce moment profitez d'une réduction de 30 euros.



KLIM